Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Прядкин: «РПЛ должна перейти на лимит в заявке в сезоне-2020/21»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 в Премьер-лиге может появиться лимит на легионеров в заявке.

    – Клубы остаются при своем мнении: они хотят, чтобы лимит был в заявке. Лига изначально была за вариант «10+15», вы об этом знаете. В принципе такое мнение осталось и сейчас.

    Клубы – за то, чтобы конкуренция была естественной, и придерживаются варианта, который рекомендовала в свое время рабочая группа под руководством Гершковича. На лимит в заявке должны перейти в сезоне-2020/21. Но точный формат пока не определен.

    – Будут ли качественные критерии для легионеров?

    – Жаркие споры идут по этому поводу. ЦСКА вот разгромил «Реал». За армейцев играют качественные молодые иностранные игроки. Влашич, Бекао, Сигурдссон. Так почему бы таких не брать? Зачем ущемлять в правах ребят, которые могут раскрыться, на которых может появиться спрос?

    На мой взгляд, самый правильный подход к лимиту – «10+15» в заявке, а тренер уже пусть определяет самых достойных в каждом матче.

    Прядкин: «РПЛ будет принудительно менять календарь, чтобы не было матчей зимой в Красноярске»

    РПЛ утвердила использование VAR в чемпионате России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2018 11:26
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      klimovich 21 час назад

      Единственная здравая мысль за последнее время

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      SIRIUS 2002 17 декабря, 13:59

      Интересно посмотреть что получится?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1354

      Агасфер 17 декабря, 11:53

      Прядкину верить-деньги на ветер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +754

      Axe111 17 декабря, 11:27

      Потрачено

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru