Прядкин: «РПЛ должна перейти на лимит в заявке в сезоне-2020/21»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 в Премьер-лиге может появиться лимит на легионеров в заявке.

– Клубы остаются при своем мнении: они хотят, чтобы лимит был в заявке. Лига изначально была за вариант «10+15», вы об этом знаете. В принципе такое мнение осталось и сейчас.

Клубы – за то, чтобы конкуренция была естественной, и придерживаются варианта, который рекомендовала в свое время рабочая группа под руководством Гершковича. На лимит в заявке должны перейти в сезоне-2020/21. Но точный формат пока не определен.

– Будут ли качественные критерии для легионеров?

– Жаркие споры идут по этому поводу. ЦСКА вот разгромил «Реал». За армейцев играют качественные молодые иностранные игроки. Влашич, Бекао, Сигурдссон. Так почему бы таких не брать? Зачем ущемлять в правах ребят, которые могут раскрыться, на которых может появиться спрос?

На мой взгляд, самый правильный подход к лимиту – «10+15» в заявке, а тренер уже пусть определяет самых достойных в каждом матче.

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