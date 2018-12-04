Прядкин: «РПЛ будет принудительно менять календарь, чтобы не было матчей зимой в Красноярске»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал об обсуждении календаря на сезон-2019/20. Он подчеркнул, что лига будет принудительно переносить матчи из северных городов в холодное время года.

«Самое живое – структура календаря следующего сезона. Было важно зафиксировать в преддверии начала нового года планирование календаря – начало чемпионата и его конец. По итогам начнем 6 июля матчем за Суперкубок и 14 июля – первый тур.

По концовке есть вопросы, потому что я только был на жеребьевке Евро-2020. И есть просьба от главного тренера и требование регламента ФИФА, что игроков за две недели до начала Евро должны отпускать. Есть циркулярные письма, что неделя до сборов нужна для отдыха. Набегает 21 день. По итогам, чемпионат планируем закончить 17 мая, а последние стыковые матчи – 24 мая. Но есть еще предложение поговорить со штабом сборной, чтобы продолжить на неделю чемпионат.

Также представители попросили больше матчей весной, так что скорее всего 18-й тур зимой будет последним. По плану – 1 декабря последний тур года.

Есть варианты по тому, как вмешать матчи в весну. Будем решать. Сложно, но варианты есть. В том числе и клубы их подсказали. Вылететь из еврокубков? Не в коем случае! Есть возможности влезть, чтобы почаще играть, хотя календарь и так плотный.

Впервые совещались с тренерскими штабами. Отсутствовали только главные тренеры «Зенита» и ЦСКА, но они позвонили лично. При составлении календаря учтем их пожелания. У «Урала» была большая пауза, когда они играли сначала в пятницу, а потом в воскресенье.

Клубы поддержали, чтобы в ручном режиме убирали зимой холодные города. Мы в ручном режиме, принудительно будем менять календарь, чтобы не было матчей зимой в Красноярске», – сказал Прядкин.