Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Прядкин: «РПЛ будет принудительно менять календарь, чтобы не было матчей зимой в Красноярске»

    Прядкин: «РПЛ будет принудительно менять календарь, чтобы не было матчей зимой в Красноярске»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал об обсуждении календаря на сезон-2019/20. Он подчеркнул, что лига будет принудительно переносить матчи из северных городов в холодное время года.

    «Самое живое – структура календаря следующего сезона. Было важно зафиксировать в преддверии начала нового года планирование календаря – начало чемпионата и его конец. По итогам начнем 6 июля матчем за Суперкубок и 14 июля – первый тур.

    По концовке есть вопросы, потому что я только был на жеребьевке Евро-2020. И есть просьба от главного тренера и требование регламента ФИФА, что игроков за две недели до начала Евро должны отпускать. Есть циркулярные письма, что неделя до сборов нужна для отдыха. Набегает 21 день. По итогам, чемпионат планируем закончить 17 мая, а последние стыковые матчи – 24 мая. Но есть еще предложение поговорить со штабом сборной, чтобы продолжить на неделю чемпионат.

    Также представители попросили больше матчей весной, так что скорее всего 18-й тур зимой будет последним. По плану – 1 декабря последний тур года.

    Есть варианты по тому, как вмешать матчи в весну. Будем решать. Сложно, но варианты есть. В том числе и клубы их подсказали. Вылететь из еврокубков? Не в коем случае! Есть возможности влезть, чтобы почаще играть, хотя календарь и так плотный.

    Впервые совещались с тренерскими штабами. Отсутствовали только главные тренеры «Зенита» и ЦСКА, но они позвонили лично. При составлении календаря учтем их пожелания. У «Урала» была большая пауза, когда они играли сначала в пятницу, а потом в воскресенье.

    Клубы поддержали, чтобы в ручном режиме убирали зимой холодные города. Мы в ручном режиме, принудительно будем менять календарь, чтобы не было матчей зимой в Красноярске», – сказал Прядкин.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2018 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 4 декабря 2018, 22:06

      Обнадеживает. Но играть в манежах нужно все же разрешить. В принудительном порядке для гостей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 4 декабря 2018, 21:19

      Прядкин, не проще изначально составить календарь так, чтобы не создавать условий его менять? Сколько можно быть безбашенными мечтателями, думать, что ноябрь-декабрь в Сибири будет как в субтропиках?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ilichkadr 5 декабря 2018, 00:41

      Тут, некоторые учёные сказали, что ось Земли повернулась и климат будет меняться, и в Сибири будут расти ананасы.)))) Все вопросы по составлению календаря - к этим учёным, РПЛ опирались на них.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > Владислав Vlad 5 декабря 2018, 08:40

      Вот когда в тайге появятся ананасы, тогда и будем опираться на мнение учёных и принудительно менять календарь. Строить надо раздвижную крышу, а не земную ось поворачивать и усё будет окей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 декабря 2018, 20:20

      Кто бы вас "принудительно поменял"??? Мы знаем одного такого человека,но он-"дзю-кеист"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 4 декабря 2018, 19:20

      не ужели дошло ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 декабря 2018, 19:09

      Это нужно было делать куда раньше.

      P.S. Для любителей и агитаторов системы весна-осень, напомню что решающие матчи игрались в такой же ж..пе, как сейчас, со снегом, в -10, и на не понятных стадиках. Но, то были решающие матчи, а сейчас всего лишь середина чемпа и можно ещё всё наверстать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ivanthebest 5 декабря 2018, 00:42

      В этом с тобой полностью соглашусь. А ещё те, кто выходил в еврокубки играли уже через год в этих еврокубках. А за год состав может основательно поменяться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      balam 4 декабря 2018, 19:08

      молодец Прядкин! первый среди равных. ну сами знаете кого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 4 декабря 2018, 18:40

      Старая русская пословица: пока гром не грянет и т.д. Расбросали кругом грабли,теперь ходим наступаем. Голова для чего? Меньше за бабло думать надо, никак не нажрутся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 4 декабря 2018, 18:37

      Неужели дошло???Браво!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 4 декабря 2018, 18:30

      очнулся...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 декабря 2018, 18:23

      На словах все складно! Посмотрим как это будет в действительности в следующем году!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 