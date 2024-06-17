Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Сенников прокомментировал возможный трансфер Козлова в «Ростов»

    Сенников прокомментировал возможный трансфер Козлова в «Ростов»

    Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников поделился соображениями по поводу будущего хавбека «Балтики» Данилы Козлова.

    «Козлову в любом случае надо оставаться в РПЛ. Он не пойдет с «Балтикой» в ФНЛ. Были слухи, что «Зенит» заберет Козлова, так как у клуба есть опция выкупа. Если петербуржцы подпишут Глушенкова и Тикнизяна, Даниле нет смысла идти в «Зенит». Лучше, чтобы он играл. Думаю, «Ростов» не будет бороться в следующем сезоне за чемпионство. Карпин умеет работать с молодыми футболистами, он сделает из него топ-игрока», – высказал свое мнение Сенников.

    • По сведениям СМИ, «Зенит» принял решение выкупить своего воспитанника Данилу Козлова, оформившего 3+5 по системе «гол плюс пас» в 15 встречах во всех турнирах, у «Балтики» за 60 миллионов евро. Именно петербургский клуб имеет приоритетное право выкупа.
    • На футболиста претендовал «Краснодар», но клуб не смог договориться с калининградцами о сумме трансфера.
    • При этом следующим этапом продолжения карьеры Козлова станет «Ростов». Дончане практически согласовали с «Зенитом» трансфер. Петербуржцы сохранят право приоритетного выкупа.
    • «Зенит» по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ снова завоевал золотые медали турнира. Коллектив Сергея Семака финишировал первым шестой раз подряд. По данным различных источников, «Зенит» практически согласовал трансфер Максима Глушенкова из «Локомотива».

    Новости по теме
    Агент Козлова ответил на вопрос, перейдет ли игрок в «Ростов» 2
    Медведев отреагировал на информацию о переходе Козлова в «Зенит» 17
    «Зенит» выкупит футболиста «Балтики» для его перепродажи в «Ростов» 37
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:26
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alll-333
    1718598563
    Все может быть
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+