Сенников прокомментировал возможный трансфер Козлова в «Ростов»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников поделился соображениями по поводу будущего хавбека «Балтики» Данилы Козлова.
«Козлову в любом случае надо оставаться в РПЛ. Он не пойдет с «Балтикой» в ФНЛ. Были слухи, что «Зенит» заберет Козлова, так как у клуба есть опция выкупа. Если петербуржцы подпишут Глушенкова и Тикнизяна, Даниле нет смысла идти в «Зенит». Лучше, чтобы он играл. Думаю, «Ростов» не будет бороться в следующем сезоне за чемпионство. Карпин умеет работать с молодыми футболистами, он сделает из него топ-игрока», – высказал свое мнение Сенников.
- По сведениям СМИ, «Зенит» принял решение выкупить своего воспитанника Данилу Козлова, оформившего 3+5 по системе «гол плюс пас» в 15 встречах во всех турнирах, у «Балтики» за 60 миллионов евро. Именно петербургский клуб имеет приоритетное право выкупа.
- На футболиста претендовал «Краснодар», но клуб не смог договориться с калининградцами о сумме трансфера.
- При этом следующим этапом продолжения карьеры Козлова станет «Ростов». Дончане практически согласовали с «Зенитом» трансфер. Петербуржцы сохранят право приоритетного выкупа.
- «Зенит» по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ снова завоевал золотые медали турнира. Коллектив Сергея Семака финишировал первым шестой раз подряд. По данным различных источников, «Зенит» практически согласовал трансфер Максима Глушенкова из «Локомотива».