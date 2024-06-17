Сенников прокомментировал возможный трансфер Козлова в «Ростов»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников поделился соображениями по поводу будущего хавбека «Балтики» Данилы Козлова.

«Козлову в любом случае надо оставаться в РПЛ. Он не пойдет с «Балтикой» в ФНЛ. Были слухи, что «Зенит» заберет Козлова, так как у клуба есть опция выкупа. Если петербуржцы подпишут Глушенкова и Тикнизяна, Даниле нет смысла идти в «Зенит». Лучше, чтобы он играл. Думаю, «Ростов» не будет бороться в следующем сезоне за чемпионство. Карпин умеет работать с молодыми футболистами, он сделает из него топ-игрока», – высказал свое мнение Сенников.