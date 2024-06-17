Капелло признался, что скучает по России

Итальянский тренер Фабио Капелло ответил на вопрос о том, скучает ли он по России.
«Да, я скучаю по России», – признался Капелло.
- 77-летний итальянский специалист Фабио Капелло находился у руля сборной России с 2012 по 2015 годы. За этот период времени итальянец провел 33 встречи. В них ему удалось одержать 17 побед. Также на счету Фабио 11 ничьих и 5 поражений.
- Главным достижением Капелло является выход на ЧМ-2014. При этом на самом турнире российская сборная выступила крайне неудачно, не сумев преодолеть групповой барьер.