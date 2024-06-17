Горшков не прибыл на медосмотр «Крыльев» – он перейдет в «Спартак» или «Зенит»

«Крылья Советов» вышли из отпуска и сегодня проходят медосмотр. На него не прибыли защитники Юрий Горшков и Александр Солдатенков.
«Футболисты получили дополнительный отпуск после нахождения в сборной России и вернутся в расположение команды после 24 июня», – сообщили в пресс-службе самарцев.
- Горшков вскоре перейдет в «Спартак» или «Зенит» – переговоры ведут оба клуба.
- Юрий выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года.
- В прошлом сезоне 25-летний игрок провел за клуб 34 матча, забил 4 гола и отдал 1 передачу.