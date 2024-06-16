Три топ-клуба Европы заинтересованы в Алипе

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев сообщил, что воспитанником клуба Нуралы Алипом интересуются в Европе.

«Как я отнесся к новости про Алипа и «Манчестер Юнайтед»? Отлично.

Поверил ли в глубине души? Мы не то, что поверили, мы этим занимаемся. И не только «Манчестер Юнайтед». У нас есть от «ПСЖ» предложение, в «Манчестер Сити» есть предложение.

Готовое предложение? В общем, общий разговор. И другие клубы», – сказал Боранбаев.