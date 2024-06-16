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    Три топ-клуба Европы заинтересованы в Алипе

    Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев сообщил, что воспитанником клуба Нуралы Алипом интересуются в Европе.

    «Как я отнесся к новости про Алипа и «Манчестер Юнайтед»? Отлично.

    Поверил ли в глубине души? Мы не то, что поверили, мы этим занимаемся. И не только «Манчестер Юнайтед». У нас есть от «ПСЖ» предложение, в «Манчестер Сити» есть предложение.

    Готовое предложение? В общем, общий разговор. И другие клубы», – сказал Боранбаев.

    • Алип в «Зените» 2,5 года.
    • Контракт действует еще год.
    • 24-летний игрок стоит 3 миллиона евро.

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    Источник: ютуб-канал ArchiBall

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    Комментарии (5)
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    Бриг
    1718564231
    Реал забыл упомянуть.
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    qwertyйцукен
    1718564842
    Алип в «Зените» 2,5 года. Контракт действует еще год.==== А Зенит молчит.
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    fakeid
    1718565083
    а кайрыт тут при чём, если он игрок зенита, и не в аренде ни разу?
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    Александр.Т.
    1718565203
    Бред какой-то говорит
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    TIMOTHY
    1718566557
    Сказки на ночь)
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