Стали известны зарплата Горшкова в «Спартаке», суммы подъемных игроку и агентских выплат

«Спартаку» при покупке защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова нужно будет потратить более 320 миллионов рублей (примерно 3,6 миллиона долларов). По данным «РБ Спорт», сам трансфер обойдется в 120 миллионов. Также красно-белым придется заплатить больше 100 миллионов подъемных игроку за подписание контракта и еще такую же сумму агентских выплат.

«Спартак» предлагает Горшкову контракт с зарплатой в 8 миллионов рублей в месяц, что в два раза больше, чем он мог бы получать в «Крыльях Советов».

Пару лет назад красно-белые уже интересовались приобретением Горшкова, но в итоге клуб отказался от трансфера.