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    • Стали известны зарплата Горшкова в «Спартаке», суммы подъемных игроку и агентских выплат

    Стали известны зарплата Горшкова в «Спартаке», суммы подъемных игроку и агентских выплат

    «Спартаку» при покупке защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова нужно будет потратить более 320 миллионов рублей (примерно 3,6 миллиона долларов). По данным «РБ Спорт», сам трансфер обойдется в 120 миллионов. Также красно-белым придется заплатить больше 100 миллионов подъемных игроку за подписание контракта и еще такую же сумму агентских выплат.

    «Спартак» предлагает Горшкову контракт с зарплатой в 8 миллионов рублей в месяц, что в два раза больше, чем он мог бы получать в «Крыльях Советов».

    Пару лет назад красно-белые уже интересовались приобретением Горшкова, но в итоге клуб отказался от трансфера.

    • Горшков выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года.
    • В прошлом сезоне 25-летний игрок провел за клуб 34 матча, забил 4 гола и отдал 1 передачу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (10)
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    Опорник1984
    1718556004
    За такие бабки. на фига он нужен.
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    ...короче
    1718556142
    ..."Ну, шо, опять!?"(с)...
    Ответить
    ...короче
    1718556275
    ... интересно, а с Драконом коммуницируются по предстоящим трансферам?...
    Ответить
    ягуар1979
    1718556834
    топовый игрок за свои бабки))))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718557566
    Срамтак как всегда трижды переплачивает. Черная дыра епт! Гыгыгы
    Ответить
    TIMOTHY
    1718559103
    Агентам самое главное не забудьте закинуть)) и выйдет как за угальду))
    Ответить
    TIMOTHY
    1718559193
    Лукойл как всегда на ветер море денег выкинет чтобы бороться за десятку в таблице)) и так происходит десятилетиями ))
    Ответить
    TIMOTHY
    1718559246
    Через пару тройку месяцев Станковичу неустойку и агентам ))
    Ответить
    Боров мясной
    1718560741
    Тренер то хоть хочет этого игрока? Или главное купоны состричь агентам-менеджерам клуба.
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