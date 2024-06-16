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    Песьяков объяснил уход из «Ростова»

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков объяснил, почему ушел из «Ростова». Контракт не был продлен.

    – Так что побудило передумать и не продлеваться «Ростовом»?

    – Матч со «Спартаком» стал звоночком. Сложись игра нормально – наверное, даже не задумывался бы об уходе. Но тот матч меня немного надломил.

    – Это единственная причина, почему вы ушли в «Крылья»?

    – Есть еще одна – я устал от постоянных дорог. Уже тошнит от них, если честно. Георгич не зря часто акцентирует внимание на переездах. Наша логистика просто убивает! Все выходные – в автобусе, приехал в Ростов, пару часов поспал – и потопал на тренировку. Ну песня! А у меня большая семья, с ней хочется чаще проводить время.

    • В минувшем сезоне 35-летний Песьяков провел 25 матчей за «Ростов».
    • Сергей провел в команде 7 лет.
    • Песьяков – воспитанник ивановского футбола.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    ...короче
    1718562630
    ...да ладно, Серёга, всё будет нормально, жизнь продолжается!(И футбольная, тоже)...
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    Алексей З
    1718563230
    Дума. , немного лукавит. Даже по местным ростовским , все видели , что на игрока ( и жену ) только негатив льётся. Во всех бедах клуба крайним оказывался он, кто такое выдержит ? Нахрена ему ( и семье ) это надо, спокойно в Самаре поживут, где и аэропорты функционируют. Пожелаем удачи !!!
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