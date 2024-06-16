Песьяков объяснил уход из «Ростова»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков объяснил, почему ушел из «Ростова». Контракт не был продлен.
– Так что побудило передумать и не продлеваться «Ростовом»?
– Матч со «Спартаком» стал звоночком. Сложись игра нормально – наверное, даже не задумывался бы об уходе. Но тот матч меня немного надломил.
– Это единственная причина, почему вы ушли в «Крылья»?
– Есть еще одна – я устал от постоянных дорог. Уже тошнит от них, если честно. Георгич не зря часто акцентирует внимание на переездах. Наша логистика просто убивает! Все выходные – в автобусе, приехал в Ростов, пару часов поспал – и потопал на тренировку. Ну песня! А у меня большая семья, с ней хочется чаще проводить время.
- В минувшем сезоне 35-летний Песьяков провел 25 матчей за «Ростов».
- Сергей провел в команде 7 лет.
- Песьяков – воспитанник ивановского футбола.