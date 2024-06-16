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    Песьяков согласился, что он – «каблук»

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал отношения с супругой Ксенией.

    – У вас и на аватарке в вотсапе фотка жены. Серега Песьяков – каблук?

    – Все, кто тебе скажет обратное, обманут!

    – Ха-ха.

    – Про фото на аватарке – на самом деле, история из конфетно-букетного периода. Хотела взять меня на слабо: «А сможешь мою фотку поставить в вотсап?» – «Пф, изи катка! Поставил!».

    Потом обновил на другую ее фото. Бывает, переписываюсь с кентами, а им жены говорят: «Слышишь, а что за подруга у тебя там?!».

    – Что должно произойти, чтобы вы поменяли аватарку?

    – А сейчас уже вопросики у нее возникнут: «А че ты фотографию мою убрал, а?» Но если она налысо бахнет, как Бритни Спирс, задумаюсь, надо ли такую ставить.

    • Пара познакомилась в 2008 году.
    • У них трое детей.
    • Песьяков ранее публично разрешил жене выкладывать откровенные фото и видео.

    Жена Песьякова выложила фото в черном халате с глубоким декольте

    Жена Песьякова похвасталась пышной грудью в откровенном наряде

    Жена Песьякова устроила горячую фотосессию в чулках

    Источник: Sport24

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    16.06.2024 23:13
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1718569328
    Что дое.лись , нормальная красивая пара. Не завидуйте !!!
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    VPERDIV SPARTAK
    1718569434
    Писюк ты) сразу видно тушинский
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    WILDLING_HRUNDEL
    1718570009
    Хрюндель тарасавский
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