Песьяков согласился, что он – «каблук»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал отношения с супругой Ксенией.

– У вас и на аватарке в вотсапе фотка жены. Серега Песьяков – каблук?

– Все, кто тебе скажет обратное, обманут!

– Ха-ха.

– Про фото на аватарке – на самом деле, история из конфетно-букетного периода. Хотела взять меня на слабо: «А сможешь мою фотку поставить в вотсап?» – «Пф, изи катка! Поставил!».

Потом обновил на другую ее фото. Бывает, переписываюсь с кентами, а им жены говорят: «Слышишь, а что за подруга у тебя там?!».

– Что должно произойти, чтобы вы поменяли аватарку?

– А сейчас уже вопросики у нее возникнут: «А че ты фотографию мою убрал, а?» Но если она налысо бахнет, как Бритни Спирс, задумаюсь, надо ли такую ставить.

Пара познакомилась в 2008 году.

У них трое детей.

Песьяков ранее публично разрешил жене выкладывать откровенные фото и видео.

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