У РПЛ может смениться титульный спонсор

«Альфа-банк» хотел бы стать титульным спонсором РПЛ. С соответствующим предложением компания пришла в лигу.
- С 2022 года титульным спонсором РПЛ выступает платежная система «Мир». Контракт до 2026 года.
- По соглашению лига ежегодно зарабатывает 800 миллионов рублей.
«В «Альфа-банке» отмечают, что нынешний партнер – НСПК и ее платежная система «Мир» – и так монополист, так что дорогостоящее спонсорство ему не так нужно.
Переговоры о партнерстве в том или ином виде «Альфа» и РПЛ ведут больше месяца», – написал источник.
- Сезон РПЛ стартует 20 июля.