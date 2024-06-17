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    У РПЛ может смениться титульный спонсор

    «Альфа-банк» хотел бы стать титульным спонсором РПЛ. С соответствующим предложением компания пришла в лигу.

    • С 2022 года титульным спонсором РПЛ выступает платежная система «Мир». Контракт до 2026 года.
    • По соглашению лига ежегодно зарабатывает 800 миллионов рублей.

    «В «Альфа-банке» отмечают, что нынешний партнер – НСПК и ее платежная система «Мир» – и так монополист, так что дорогостоящее спонсорство ему не так нужно.

    Переговоры о партнерстве в том или ином виде «Альфа» и РПЛ ведут больше месяца», – написал источник.

    • Сезон РПЛ стартует 20 июля.

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    Источник: «РБК Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
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    Уже поставьте Газпром, а то ломаетесь, как дешевки с трассы
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