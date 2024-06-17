У РПЛ может смениться титульный спонсор

«Альфа-банк» хотел бы стать титульным спонсором РПЛ. С соответствующим предложением компания пришла в лигу.

С 2022 года титульным спонсором РПЛ выступает платежная система «Мир». Контракт до 2026 года.

По соглашению лига ежегодно зарабатывает 800 миллионов рублей.

«В «Альфа-банке» отмечают, что нынешний партнер – НСПК и ее платежная система «Мир» – и так монополист, так что дорогостоящее спонсорство ему не так нужно.

Переговоры о партнерстве в том или ином виде «Альфа» и РПЛ ведут больше месяца», – написал источник.