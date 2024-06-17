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    • Селюк назвал человека, который внес максимальный вклад в развитие футбола в России

    Селюк назвал человека, который внес максимальный вклад в развитие футбола в России

    Агент Дмитрий Селюк выразил восхищение владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

    «Я с огромным уважением отношусь к Галицкому. Да, я был где-то не согласен с его утопическими идеями. Но надо отдать ему должное, что он не только в бизнесе профессор, где заработал миллиарды, но он еще и в футболе профессор.

    Хоть я и из Питера, и вроде хорошо, что «Зенит» снова стал чемпионом, но где-то в душе я бы хотел, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ. Считаю, Галицкому бог должен послать этот трофей!

    Этот человек не за счет государства построил стадион. Он для футбола в России сделал больше всех. Это надо признать. Мы ведь с ним даже не дружим, просто я это искренне говорю. Я горжусь, что в его команде играл мой футболист Шарль Каборе», – сказал Селюк.

    • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
    • С тех пор у клуба 0 трофеев.
    • Галицкий неизлечимо болен, врачи спрогнозировали смерть функционера в 2024 году.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1718610403
    К сожалению , страной и футболом , руководят другие люди, вот и получаем , что имеем.
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