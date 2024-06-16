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    • Мостовой ответил, кто лучше работает на трансферном рынке – «Зенит» или «Спартак»

    Мостовой ответил, кто лучше работает на трансферном рынке – «Зенит» или «Спартак»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой сравнил трансферную работу «Зенита» и «Спартака».

    «У «Спартака» один из сильнейших составов РПЛ, но укреплять его нужно. Пока не вижу явного бомбардира в команде. И к центральной линии поля тоже есть вопросы.

    «Зенит» может перехватить у красно-белых Юрия Горшкова? Не удивлюсь, если так произойдет. Петербуржцы лучше «Спартака» умеют работать на трансферном рынке. Тут москвичи тоже проигрывают конкуренцию», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
    • На этой неделе петербуржцы купили у «Балтики» вратаря Евгения Латышонка.
    • «Спартак» тоже интересовался Евгением.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    TIMOTHY
    1718545460
    Спартак разве работает) скупают уголовников по дешёвке и все что валяется за 15 лямов
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718545758
    Сравнили работу на трасферном рынке чемпионов и лузеров! Хряки это прачечная по отмыву агентского бабла! Покупают сплошь один неликвид, во главе с тренерами. Гыгыгы
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    oyabun
    1718546856
    Это Мостовой прям сенсацию выдал! Никто ж и не знал..
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    BoevStas1
    1718547024
    Какой один из лучших составов))Саша похмеляться надо...А лучше завязывай))
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    алдан2014
    1718549751
    Открыли секрет полишенеля. Конечно зенит лучше. У них пряников больше
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