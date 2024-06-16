Мостовой ответил, кто лучше работает на трансферном рынке – «Зенит» или «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой сравнил трансферную работу «Зенита» и «Спартака».

«У «Спартака» один из сильнейших составов РПЛ, но укреплять его нужно. Пока не вижу явного бомбардира в команде. И к центральной линии поля тоже есть вопросы.

«Зенит» может перехватить у красно-белых Юрия Горшкова? Не удивлюсь, если так произойдет. Петербуржцы лучше «Спартака» умеют работать на трансферном рынке. Тут москвичи тоже проигрывают конкуренцию», – сказал Мостовой.