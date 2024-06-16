«Зенит» уводит Горшкова у «Спартака» из-за отказа Зайнутдинова возвращаться в Россию

«Зенит» вступил в переговоры по латералю «Крыльев Советов» Юрию Горшкову. Петербуржцев не остановило, что о трансфере игрока практически договорился «Спартак».
Причина интереса «Зенита» к Горшкову – отказ Бахтиера Зайнутдинова («Бешикташ») переходить в петербургский клуб. Казахстанец не хочет возвращаться в Россию.
- «Спартак» готов заплатить за Юрия 120 миллионов рублей.
- 25-летний Горшков в минувшем сезоне РПЛ провел 29 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- У Юрия 3 матча за сборную России.