«Зенит» уводит Горшкова у «Спартака» из-за отказа Зайнутдинова возвращаться в Россию

«Зенит» вступил в переговоры по латералю «Крыльев Советов» Юрию Горшкову. Петербуржцев не остановило, что о трансфере игрока практически договорился «Спартак».

Причина интереса «Зенита» к Горшкову – отказ Бахтиера Зайнутдинова («Бешикташ») переходить в петербургский клуб. Казахстанец не хочет возвращаться в Россию.