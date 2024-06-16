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    • «Зенит» уводит Горшкова у «Спартака» из-за отказа Зайнутдинова возвращаться в Россию

    «Зенит» уводит Горшкова у «Спартака» из-за отказа Зайнутдинова возвращаться в Россию

    «Зенит» вступил в переговоры по латералю «Крыльев Советов» Юрию Горшкову. Петербуржцев не остановило, что о трансфере игрока практически договорился «Спартак».

    Причина интереса «Зенита» к Горшкову – отказ Бахтиера Зайнутдинова («Бешикташ») переходить в петербургский клуб. Казахстанец не хочет возвращаться в Россию.

    • «Спартак» готов заплатить за Юрия 120 миллионов рублей.
    • 25-летний Горшков в минувшем сезоне РПЛ провел 29 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
    • У Юрия 3 матча за сборную России.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:45
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    Комментарии (17)
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    andr45
    1718535580
    Гадить всегда, Гадить везде, до дней последних донца, Гадить — и никаких гвоздей! Вот лозунг Семака И прочих п...дербуржцев
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    fakeid
    1718535942
    рекомендую хрякам купить этого игрока, как наиболее соответствующего уровню тарасофки) https://www.transfermarkt.world/stjepan-kukuruzovic/profil/spieler/68655
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    The only one
    1718536036
    А ещё чмырят зенит из-за таких, типа "болельщиков" вроде Цугундера и fakeid-а и им подобным, которым футбол и нафиг не нужен. Лишь бы полаятся да показать у себя полное отсутствие какой либо культурности и разумности ( большей частью это касается остановившегося в развитии на 5-летнем возрасте Цугундера).
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    Snek
    1718536147
    Что значит уводит? Он же не игрок Спартака. Права выкупа у Спартака нет. Он же не мешок картошки, а живой человек. Если он сам ведётся на бабло, то причём вообще кто-то?
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    andr45
    1718536199
    «Бактиер не хочет покидать «Бешикташ». Он очень счастлив в Стамбуле. Он попросил отклонить предложение «Зенита») Итак, Зайнутдинов, Круглов, ... Кто следующий?)))
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    Desma
    1718536398
    Во как Ваня кружева плетёт!? Бедный Спартак, труба дело, Зенит вокруг свинарни наставил капканы....
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    oyabun
    1718537331
    Закончившийся сезон показал, что даже имея сильнейший состав, есть риски для дутого чемпиёна упустить очередной трофей. Значит что? Надо ослабить остальные клубы по-максимуму, скупив всех более-менее сильных игроков у соперников. И неважно что играть новички будет редко и карьеры их могут закончиться как у Бакаева. Главное, чтобы очередной сезон закончился безоговорочной победой нафаршированых по самое не могу народными деньгами сине-бело-голубых.
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    Опорник1984
    1718537400
    Какие проблемы. пусть идет в зенит. Что -бы что то выиграть. нужны не Горшковы. а более сильные исполнители.
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    ...короче
    1718538056
    ...вот и определились с тем, кто во всём этом виноват - Зайнутдинов!)...
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    nik55
    1718538213
    помойка решила полировать очередную лавку
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