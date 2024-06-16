Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Якубко раскрыл свои самые большие премиальные в РПЛ

    Бывший форвард «Сатурна», «Динамо» Мартин Якубко рассказал о своем заработке в России.

    – Вы когда‑нибудь считали, сколько всего денег заработали в России?

    – Честно – нет. Но это не какая‑то огромная сумма, которую получают в «Зените» или «Спартаке» и фиг знает где еще. У меня никогда не было космических зарплат. Если бы все подсчитал, вы были бы удивлены, что не так много я заработал.

    – Помните самые большие премиальные?

    – В «Динамо» после игры с «Локомотивом» были двойные премиальные, если не ошибаюсь, получилось порядка 20 тысяч евро за тот матч. Больше я таких сумм не получал.

    – Что сделали с этой суммой? Вложили в недвижимость?

    – За 20 тысяч даже в Словакии ничего не купишь, ха‑ха. Тут тоже цены летают прилично. Конечно, порадовал себя, жену подарками, но большую часть отложил. И это не такая уж космическая сумма, тем более, это было всего единожды.

    Новости по теме
    Якубко – о матчах сборной России: «Они никому не интересны» 23
    Экс-игрок РПЛ – о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Говнистый поступок, так не делается ни за какие деньги» 3
    Якубко – о «Зените» и «Газпроме»: «Как может одна команда получать от государства столько денег? Другие выживают за пару копеек» 13
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+