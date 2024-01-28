Якубко – о матчах сборной России: «Они никому не интересны»

Бывший форвард «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о матчах сборной России в 2023 году.

Команда Валерия Карпина провела шесть товарищеских матчей.

– Кому были интересны матчи, которые сборная России провела в 2023 году? Никому – ни болельщикам, ни игрокам. Я понимаю, что выйти на поле в футболке сборной – это топ твоей карьеры, но не в таких же условиях, как сейчас в России.

– При этом в Волгограде на матч России с Кубой собрался полный стадион.

– Понятно, что городах, куда сборная раньше не приезжала, народ приходит. Люди изголодались по футболу. В России прекрасные болельщики, они любят игру. Но мы говорим про качество футбола. Дают эти матчи что-то сборной России или проводятся, чтобы просто поставить галочку? Желаю, чтобы все это успокоилось и наладилось уже, потому что уже чересчур этого всего.