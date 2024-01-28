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    • Якубко – о матчах сборной России: «Они никому не интересны»

    Якубко – о матчах сборной России: «Они никому не интересны»

    Бывший форвард «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о матчах сборной России в 2023 году.

    Команда Валерия Карпина провела шесть товарищеских матчей.

    – Кому были интересны матчи, которые сборная России провела в 2023 году? Никому – ни болельщикам, ни игрокам. Я понимаю, что выйти на поле в футболке сборной – это топ твоей карьеры, но не в таких же условиях, как сейчас в России.

    – При этом в Волгограде на матч России с Кубой собрался полный стадион.

    – Понятно, что городах, куда сборная раньше не приезжала, народ приходит. Люди изголодались по футболу. В России прекрасные болельщики, они любят игру. Но мы говорим про качество футбола. Дают эти матчи что-то сборной России или проводятся, чтобы просто поставить галочку? Желаю, чтобы все это успокоилось и наладилось уже, потому что уже чересчур этого всего.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:53
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    Комментарии (9)
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    Алексей З
    1706468448
    Всё верно.
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    VVM1964
    1706472454
    Какой бы горькой правда ни была - она от этого не престает быть правдой !!! (((
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    Давид59
    1706472716
    Да уж. Что верно, то верно. Весь российский спорт в этой ситуации. Жаль, не все понимают причин. Иногда такие люди, как Тихонов (биатлонист) или Вяльбе пытаются нам внушить, что это от всё от русофобии. Да-да, злосчастное "нас не любят"
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    BRO_football
    1706472771
    Ошибаешься. Если бы матчи сборной России были бы никому не интересны, эти матчи никто не пытался отменить. Каждый даже ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ матч сборной России привлекает очень много внимания, особенно в Европе. Ненавистники России пишут гневные посты в интернете, жалуются в УЕФА, всячески угрожают соперникам России по товарищескому матчу. Чем вам не внимание? Разве это похоже на то, что сборная России никому не нужна?
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    СпорЦмен
    1706472779
    Вот грн.дон. Если они примут официальный статус, будет кому посмотреть!
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    Красногорск_Фан
    1706473591
    Словаки вот точно кроме ставочников никому не интересны. А сборная России имела . И именитых соперников по гланды и легендарные матчи. Согласен с ним что игра сборной отстой, но это временно. Мы еще Евсеева пустим на бис.
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