Агент Козлова ответил на вопрос, перейдет ли игрок в «Ростов»

Агент российского полузащитника «Балтики» Данилы Козлова Василий Голяна рассказал о переговорах с «Ростовом».
«Я бы не стал комментировать данную новость как завершенную, но мы близки к такому развитию событий. Вариант с возвращением Данилы в «Зенит» был уже давно. У «Зенита» есть опция. И он вправе ею воспользоваться. Дальше все зависит от желания футболиста. Что касается «Ростова», то данный вариант появился недавно. Мы находимся на очень продвинутой стадии переговоров» – прояснил ситуацию агент.
- Данила Козлов – выпускник академии «Зенита». Зимой этого года россиянин принял решение сменить клубные цвета. Футболист перебрался в «Балтику». При этом его родной клуб сохранил за собой право выкупа за 60 миллионов рублей.
- За калининградский коллектив Козлов, играющий на позиции атакующего полузащитника, сумел отметиться 3 голами и 5 голевыми передачами в 15 встречах во всех соревнованиях. Своей игрой Данила заинтересовал «Краснодар», финишировавший вторым в минувшем розыгрыше РПЛ.
- Кубанский клуб вел переговоры с «Балтикой» о выкупе игрока. Но Зенит принял решение воспользоваться своим правом выкупа. По сведениям СМИ, Козлов перейдет в «Зенит», а затем переедет в «Ростов» на полноценной основе. При этом гегемон сохранит за собой опцию выкупа.