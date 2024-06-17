Агент Козлова ответил на вопрос, перейдет ли игрок в «Ростов»

Агент российского полузащитника «Балтики» Данилы Козлова Василий Голяна рассказал о переговорах с «Ростовом».

«Я бы не стал комментировать данную новость как завершенную, но мы близки к такому развитию событий. Вариант с возвращением Данилы в «Зенит» был уже давно. У «Зенита» есть опция. И он вправе ею воспользоваться. Дальше все зависит от желания футболиста. Что касается «Ростова», то данный вариант появился недавно. Мы находимся на очень продвинутой стадии переговоров» – прояснил ситуацию агент.