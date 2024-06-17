Песьяков поделился впечатлениями от китайского авто

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков сообщил, что теперь ездит на китайском авто.
– Я же недавно «китайца» себе взял!
– А какая раньше была?
– Еще со времен «Спартака» ездил на Cadillac Escalade. Но прошлой осенью пересел на китайца – и кайфую!
– Китайские авто еще не так давно было принято считать моветоном.
– А что такое моветон?
– Что-то типа дурного тона.
– Начинка, комфорт, внешний вид – все лучше, чем на «Эксалейде». Не нарадуюсь!
«Кадиллак» – это что-то из прошлого, другой вайб: 50 Cent, золотые цепи, большие диски.
- В завершившемся сезоне футболист играл за «Ростов». В желто-синей майке Сергей провел 25 встреч во всех соревнованиях. В них он сумел 7 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив 37 голов.
- В активе Песьякова 2 поединка за сборную России.
- Песьяков ранее выступал в «Текстильщике», «Шиннике», «Спартаке», «Томи» и «Анжи». В декабре вратарь отпразднует свое 36-летие.