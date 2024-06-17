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    Песьяков поделился впечатлениями от китайского авто

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков сообщил, что теперь ездит на китайском авто.

    – Я же недавно «китайца» себе взял!

    – А какая раньше была?

    – Еще со времен «Спартака» ездил на Cadillac Escalade. Но прошлой осенью пересел на китайца – и кайфую!

    – Китайские авто еще не так давно было принято считать моветоном.

    – А что такое моветон?

    – Что-то типа дурного тона.

    – Начинка, комфорт, внешний вид – все лучше, чем на «Эксалейде». Не нарадуюсь!

    «Кадиллак» – это что-то из прошлого, другой вайб: 50 Cent, золотые цепи, большие диски.

    • В завершившемся сезоне футболист играл за «Ростов». В желто-синей майке Сергей провел 25 встреч во всех соревнованиях. В них он сумел 7 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив 37 голов.
    • В активе Песьякова 2 поединка за сборную России.
    • Песьяков ранее выступал в «Текстильщике», «Шиннике», «Спартаке», «Томи» и «Анжи». В декабре вратарь отпразднует свое 36-летие.

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    Источник: Sport24

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