Кириченко прокомментировал падение своего рекорда на Евро

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко отреагировал на гол Албании на первой минуте матча Евро-2024 против Италии (1:2).

Отличился Недим Байрами.

Гол стал самым быстрым в истории Евро.

Байрами перекрыл достижение Кириченко, на Евро-2004 забившего на 2-й минуте.

«Когда Албания быстро забила итальянцам, вспомнил свой гол в ворота Греции. Уже знал, что этот гол будет самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Мой рекорд держался достаточно долго, но мяч Албании действительно очень быстрый – 23-я секунда. Поздравляю Байрами.

Мой гол, на самом-то деле, был не таким уж и быстрым. А этот рекорд будет держаться очень долго. Хотя всякое может быть», – сказал Кириченко.