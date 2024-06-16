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    Кириченко прокомментировал падение своего рекорда на Евро

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко отреагировал на гол Албании на первой минуте матча Евро-2024 против Италии (1:2).

    • Отличился Недим Байрами.
    • Гол стал самым быстрым в истории Евро.
    • Байрами перекрыл достижение Кириченко, на Евро-2004 забившего на 2-й минуте.

    «Когда Албания быстро забила итальянцам, вспомнил свой гол в ворота Греции. Уже знал, что этот гол будет самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Мой рекорд держался достаточно долго, но мяч Албании действительно очень быстрый – 23-я секунда. Поздравляю Байрами.

    Мой гол, на самом-то деле, был не таким уж и быстрым. А этот рекорд будет держаться очень долго. Хотя всякое может быть», – сказал Кириченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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