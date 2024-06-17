Песьяков рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался по поводу завершения игровой карьеры.

«Хочу в 40 лет. Где-нибудь в одном из родных клубов – в «Ростове», «Спартаке» или ивановском «Текстильщике». Назло хейтерам поиграю подольше», – рассказал Песьяков.