Песьяков рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался по поводу завершения игровой карьеры.
«Хочу в 40 лет. Где-нибудь в одном из родных клубов – в «Ростове», «Спартаке» или ивановском «Текстильщике». Назло хейтерам поиграю подольше», – рассказал Песьяков.
- Сергей Песьяков этим летом сменил клубную прописку. Теперь россиянин будет защищать ворота «Крыльев Советов».
- В завершившемся сезоне футболист играл за «Ростов». В желто-синей майке Сергей провел 25 встреч во всех соревнованиях. В них он сумел 7 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив 37 голов. Отметим, что в активе Песьякова 2 поединка за сборную России.
- Сергей Песьяков ранее выступал в «Текстильщике», «Шиннике», «Спартаке», «Томи» и «Анжи». В декабре вратарь отпразднует свое 36-летие.