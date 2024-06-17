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    • Песьяков рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру

    Песьяков рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру

    Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался по поводу завершения игровой карьеры.

    «Хочу в 40 лет. Где-нибудь в одном из родных клубов – в «Ростове», «Спартаке» или ивановском «Текстильщике». Назло хейтерам поиграю подольше», – рассказал Песьяков.

    • Сергей Песьяков этим летом сменил клубную прописку. Теперь россиянин будет защищать ворота «Крыльев Советов».
    • В завершившемся сезоне футболист играл за «Ростов». В желто-синей майке Сергей провел 25 встреч во всех соревнованиях. В них он сумел 7 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив 37 голов. Отметим, что в активе Песьякова 2 поединка за сборную России.
    • Сергей Песьяков ранее выступал в «Текстильщике», «Шиннике», «Спартаке», «Томи» и «Анжи». В декабре вратарь отпразднует свое 36-летие.

    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1718592265
    Кому напоследок свинью подложить :Ростову», «Спартаку» или ивановскому «Текстильщику»?
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