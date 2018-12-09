Червиченко: «Игра «Спартака» становится все хуже и хуже»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 17 тура РПЛ между москвичами и «Анжи» (3:0) выразил мнение, что игра красно-белых деградирует. Ранее экс-функционер предрек спартаковцам невыход в плей-офф Лиги Европы.

«Текущая игра «Спартака», которой почему-то многие восхищаются, становится всe хуже и хуже. В Дагестане это вылилось в то, что голевой эпизод был всего один.

Массимо Карреру нужно было менять, но на Олега Кононова… На мой взгляд, несколько опрометчивое решение», – сказал Червиченко Rusfootball.

«Спартак» отстает от лидера РПЛ на шесть очков.