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    Червиченко: «Игра «Спартака» становится все хуже и хуже»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 17 тура РПЛ между москвичами и «Анжи» (3:0) выразил мнение, что игра красно-белых деградирует. Ранее экс-функционер предрек спартаковцам невыход в плей-офф Лиги Европы.

    «Текущая игра «Спартака», которой почему-то многие восхищаются, становится всe хуже и хуже. В Дагестане это вылилось в то, что голевой эпизод был всего один.

    Массимо Карреру нужно было менять, но на Олега Кононова… На мой взгляд, несколько опрометчивое решение», – сказал Червиченко Rusfootball.

    «Спартак» отстает от лидера РПЛ на шесть очков.

    Источник: Rusfootball

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    09.12.2018 07:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 9 декабря 2018, 17:47

      Мудаков вышвырнутых из Спартака с белым билетом, принципиально не слушаю.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 декабря 2018, 14:13

      чёрный сухарь вместо сердца у этого тваря

      2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 12:32

      Менять надо каждого тренера через месяц. Вот тогда игра будет все свежее и свежее.

      3
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      Рейтинг: +1186

      ВасяК 9 декабря 2018, 12:01

      Сколько в этом, ещё говна осталось???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 декабря 2018, 10:52

      Мы играли плохо,но будем играть ещё лучше?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8203

      nik55 9 декабря 2018, 10:43

      нужно просто не давать комментарии где червяк

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 9 декабря 2018, 09:55

      пока Спартак с Конаном в ЧР очки набирает - выводы весной...

      4
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 9 декабря 2018, 08:54

      Я так понимаю команда Бомбардира специально публикует здесь регулярно этого неадеквата как некоего раздражителя? Не стоит. Его уже никто давно не принимает всерьез. Так, шут гороховый.

      10
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      Рейтинг: +800

      Театрал > oyabun 9 декабря 2018, 10:16

      Не принимали бы всерьёз, не читали бы и никто не отвечал бы. А так к концу дня рейтинг будет, как у лучшей публикации. И не важно, что человек идиотизм пишет

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 9 декабря 2018, 08:51

      Петь панегирик игре Спартака и впрямь рановато, но говорить о деградации явный перебор. Главное есть победы, есть победы-есть уверенность, а там, глядишь, попрёт как в чемпионский сезон.

      8
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Eddyson 9 декабря 2018, 09:30

      Шансы есть.Зенит без Кокорина шатает.ЦСКА слишком молод.Локо не впечатляет.Один реальный конкурент-Краснодар.

      3
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      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > александр п 9 декабря 2018, 10:14

      Зеню и с Кокорина шатает. Нашли, блин, месси российского футбола. Кокошка-обыкновенный футболист, чуть выше среднего российского уровня

      3
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 9 декабря 2018, 08:25

      А очков все больше и больше

      4
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