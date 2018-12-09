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    • Червиченко: «У «Спартака» нет шансов на выход в плей-офф Лиги Европы»

    Червиченко: «У «Спартака» нет шансов на выход в плей-офф Лиги Европы»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что за тур до окончания группового этапа Лиги Европы красно-белые уже не имеют шансов на проход в плей-офф. Россияне идут в квартете последними.

    «Шансов на выход в плей-офф у «Спартака» никаких. «Вильярреал» проиграл «Сельте» 2:3, но я уверен, что второй раз «жeлтая субмарина» три не получит. Думаю, и в Испании ничего хорошего не будет.

    В каком бы состоянии ни был «Вильярреал», думаю, на своeм поле они «Спартак» обыграют», – сказал Червиченко Rusfootball.

    Встреча в Испании состоится 13 декабря.

    Источник: Rusfootball

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    09.12.2018 06:23
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 декабря 2018, 15:15

      Нужно оставить дома Валидолъ в компании с Червём и тогда всё получится...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 12 декабря 2018, 10:48

      я делаю прогноз: спиртак выйдет в плейофф с первого места.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 10 декабря 2018, 14:55

      Этот как всегда поддерживает Спартак )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 9 декабря 2018, 13:36

      шанс есть всегда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 12:25

      Опять этот червяк гонит чушь. По его словам лучше совсем не ехать на игру с Вильярреалом.

      3
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > zigbert 9 декабря 2018, 12:44

      да.И за проезд с экономят

      2
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 9 декабря 2018, 11:39

      Ну что он пи з д от ,шансы есть ,победа и выход если были бы никакие шансы то игра бы не чего незначела ,

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 декабря 2018, 11:13

      Что, Толстый, цифры разучил???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7059

      mamba9090909 9 декабря 2018, 11:03

      По той игре, что была вчера, у Спартака нет шансов пройти Вильярреал.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 декабря 2018, 10:58

      Ясень пень! Как и у ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Агасфер 10 декабря 2018, 10:57

      ты за собой следи)
      коль равняешь шансы на выход - так уж и сравни уровни соперников обеих команд

      0
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      Рейтинг: +28

      Главный энергетик 9 декабря 2018, 10:47

      Кто такое это Червиченко?! Почему я вижу его слова каждый день и всегда в связи со Спартаком? Почему он заполняет все эфиры? Он больает своим языком гораздо больше чем Романцев. И тот и другой - оба бывшие причастные к Спартаку, их вообще много бывших спартачей, но везде один только Червиченко! У него работы что ли нет - что он постоянно в каждой дырке торчит? Я неболельщик Спартака, если что, просто меня эта червиченка достала. Гнилой по-ходу мужик.

      8
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      Рейтинг: +6913

      батог > Главный энергетик 9 декабря 2018, 11:14

      Да вот Федун ни как не закажет!

      2
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