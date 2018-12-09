Червиченко: «У «Спартака» нет шансов на выход в плей-офф Лиги Европы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что за тур до окончания группового этапа Лиги Европы красно-белые уже не имеют шансов на проход в плей-офф. Россияне идут в квартете последними.

«Шансов на выход в плей-офф у «Спартака» никаких. «Вильярреал» проиграл «Сельте» 2:3, но я уверен, что второй раз «жeлтая субмарина» три не получит. Думаю, и в Испании ничего хорошего не будет.

В каком бы состоянии ни был «Вильярреал», думаю, на своeм поле они «Спартак» обыграют», – сказал Червиченко Rusfootball.

Встреча в Испании состоится 13 декабря.