Главные новости дня. «Челси» обыграл «Ман Сити», «Спартак» забил три гола «Анжи»

В матче РПЛ «Крылья Советов» – «Ростов» случилось четыре удаления.
ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Енисей».
Дубль Фарфана за пять минут позволил «Локомотиву» выиграть у «Оренбурга», «Спартак» разгромил «Анжи».
Салах забил три гола за «Ливерпуль», но награду «Игрок матча» отдал Милнеру.
«Манчестер Сити» проиграл «Челси» и упустил лидерство.
В рурском дерби победу одержала дортмундская «Боруссия».
Домашний стадион «Зенита» будет переименован с 9 декабря.
«Зенит» может приобрести Ионова.
В голосовании на «Золотой мяч» принял участие журналист, которого не существует.
Эмери в автобиографии рассказал о плохих отношениях с Карпиным и Дзюбой.