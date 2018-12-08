Главные новости дня. «Челси» обыграл «Ман Сити», «Спартак» забил три гола «Анжи»

В матче РПЛ «Крылья Советов» – «Ростов» случилось четыре удаления.

ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Енисей».

Дубль Фарфана за пять минут позволил «Локомотиву» выиграть у «Оренбурга», «Спартак» разгромил «Анжи».

Салах забил три гола за «Ливерпуль», но награду «Игрок матча» отдал Милнеру.

«Манчестер Сити» проиграл «Челси» и упустил лидерство.

В рурском дерби победу одержала дортмундская «Боруссия».

Домашний стадион «Зенита» будет переименован с 9 декабря.

«Зенит» может приобрести Ионова.

В голосовании на «Золотой мяч» принял участие журналист, которого не существует.

Эмери в автобиографии рассказал о плохих отношениях с Карпиным и Дзюбой.