Салах отказался от награды «Игрок матча» и отдал ее Милнеру

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» со счетом 4:0 в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Премьер-лига признала игроком матча нападающего Мохамеда Салаха, который оформил хет-трик.

По информации This Is Anfield, 26-летний египтянин отказался от награды и перенаправил ее полузащитнику Джеймсу Милнеру, для которого встреча стала 500-й в чемпионате Англии. Достижение Милнера – 13-й случай в истории турнира.

Команда Юргена Клоппа набрала 42 очка и возглавила турнирную таблицу. «Манчестер Сити» (41 балл) в 20:30 по московскому времени встретится с «Челси».