Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Салах отказался от награды «Игрок матча» и отдал ее Милнеру

    Салах отказался от награды «Игрок матча» и отдал ее Милнеру

    «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» со счетом 4:0 в матче 16-го тура чемпионата Англии.

    Премьер-лига признала игроком матча нападающего Мохамеда Салаха, который оформил хет-трик.

    По информации This Is Anfield, 26-летний египтянин отказался от награды и перенаправил ее полузащитнику Джеймсу Милнеру, для которого встреча стала 500-й в чемпионате Англии. Достижение Милнера – 13-й случай в истории турнира.

    Команда Юргена Клоппа набрала 42 очка и возглавила турнирную таблицу. «Манчестер Сити» (41 балл) в 20:30 по московскому времени встретится с «Челси».

    Источник: This Is Anfield

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2018 18:06
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 10:33

      Вот это добрый поступок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 8 декабря 2018, 19:32

      Салах как человек просто красавчек

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 19:25

      Братский поступок!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1080

      Красный май 8 декабря 2018, 18:36

      Молодец Салах: и в гонку бомбардиров вернулся и по-настоящему товарища по команде поздравил, а ведь мог ограничиться записью в твиттере.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +733

      xrrrx 8 декабря 2018, 18:18

      благородно! вот что значит команда! а не гнида глушаков и вся эта ромашка в спартаке!!!

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 