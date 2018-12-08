Ионов может перейти в «Зенит»

А вот этого не надо! Зенит не место для алкашей.
Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Зенита», сообщает Nevasport.
Петербургский клуб ищет замену Александру Кокорину, который обвиняется по статьям «Побои» и «Хулиганство» и пробудет в СИЗО как минимум до 8 февраля.
Ионов – воспитанник «Зенита». За сине-бело-голубых 29-летний россиянин выступал с 2007 по 2012 год.
В этом сезоне Ионов провел в РПЛ 15 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.