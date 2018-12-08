Ионов может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Зенита», сообщает Nevasport.

Петербургский клуб ищет замену Александру Кокорину, который обвиняется по статьям «Побои» и «Хулиганство» и пробудет в СИЗО как минимум до 8 февраля.

Ионов – воспитанник «Зенита». За сине-бело-голубых 29-летний россиянин выступал с 2007 по 2012 год.

В этом сезоне Ионов провел в РПЛ 15 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.