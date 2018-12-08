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    Ионов может перейти в «Зенит»

    Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Зенита», сообщает Nevasport.

    Петербургский клуб ищет замену Александру Кокорину, который обвиняется по статьям «Побои» и «Хулиганство» и пробудет в СИЗО как минимум до 8 февраля.

    Ионов – воспитанник «Зенита». За сине-бело-голубых 29-летний россиянин выступал с 2007 по 2012 год.

    В этом сезоне Ионов провел в РПЛ 15 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Nevasport

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    08.12.2018 12:52
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 декабря 2018, 00:49

      А вот этого не надо! Зенит не место для алкашей.

      0
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      Рейтинг: +1390

      Taps 8 декабря 2018, 22:42

      Из Ионова так и не вырос классный игрок.

      1
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 8 декабря 2018, 22:10

      Только московские журналисты собрались придумать очередной фейк про сомнительное усиление Зенита скажем Вагнером Лавом, как их питерские собратья придумали Ионова. Это называется кто кого перещеголяет.

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 8 декабря 2018, 17:28

      Может это и хорощо, что Зенит призывает в команду своих воспитанников,которые стали старше и опытнее.Когда играешь за свой город настроение другое! Кроме того,многие были уйти из команды не по своей воле!-многих "уволии" Луческу и Манчини!

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ZENIT-59 9 декабря 2018, 00:50

      До он же бестолковый!

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 17:11

      Ионов это шаг назад.

      5
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 16:39

      Не думаю, что Ионов выберет вариант с многокилометровой скамейкой запаса Зенита, он сейчас вроде бы по земле бегает.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 16:01

      Быстрей Кокорин вернётся в Зенит, чем Ионов в нём заиграет. Кого только в Зенит не отправляли. Найдутся всезнающие инсайдеры и Мамаева сюда отправят...

      6
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат > Рубик Докоян 8 декабря 2018, 22:12

      Обязательно! До него черед пока не дошел, но дойдет. Даже если бедняге впаяют реальный срок. Как только выйдет на волю, так появится фейк про его переход в Зенит.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 8 декабря 2018, 22:15

      В "Зените" уже не одна сборная играет от разных "инсайдеров" селюков и прочих писарчуков...

      0
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 8 декабря 2018, 15:42

      Богданычу с этим-то составом не разъ..баться.И ещё этот местный бухирик.

      1
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      Рейтинг: +76

      Наш > Олег Колесов 8 декабря 2018, 15:55

      Олег, легче всего вешать ярлыки. А давай вспомним, что пел Высоцкий (к стати чьим именем назовут аэропорт в Магадане и Президент явно это утвердит). "Ведь алкоголь , он чем силён, ведь в нас воспитывает он чувство локтяя. любовь к коллективизьму....". А что в сейчас в Зените? Какое там чувство локтя и т.д.

      0
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Наш 8 декабря 2018, 16:04

      Извини пожалуйста, но по твоему получается чтобы ощутить чувство локтя надо набухаться обкуриться и вперед на зелёную поляну? Смотрите господа фанаты и болельщики какой я.

      1
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      ...
      Рейтинг: +76

      Наш > Олег Колесов 8 декабря 2018, 16:14

      Да. нет, Олег. Я про ярлыки, а остальное лирика, Просто, я полагаю, что и Лёша и Саша не хуже Дрянуси и они свои. А когда свои плохие, то как то легче.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Наш 8 декабря 2018, 17:37

      Кстати за переименование аэропортов голосуют дети в школах и им все старое до фени. А в Магадане - Сокол, в Норильске - Алыкель, в Архангельске - Талаги, в Питере - Пулково, кому это мешает? Наверное тому кто милицию в полицию....

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог > батог 8 декабря 2018, 18:02

      А еще Шереметьево, Внуково, Домодедово!!!... извините отвлекся!

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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 8 декабря 2018, 15:39

      Чушь, не будет Зенит его покупать....Пусть Ростову "помогает.."

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > _Marqella_ 8 декабря 2018, 17:04

      Верно, Мария!.....он в Ростове начал хорошо играть и пусть продолжает, а в Зените он потеряет свою форму....

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      Рейтинг: +76

      Наш 8 декабря 2018, 15:38

      Лёша, уж всяко был бы не хуже Дрянуси. А насчёт "забухает", то скажу, первое-мастерство не пропьёшь. и второе, президенты по всему миру публично бухают и их за это в СИЗО по полгода не держат, а даже наоборот.....

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Наш 8 декабря 2018, 15:44

      Президенты бухают,только вот стульями не размахивают.

      1
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > Наш 8 декабря 2018, 16:10

      Всего 2 президента по всему миру публично бухали и бухают Ельцин и Лукашенко. Остальные видимо прячутся от СМИ.

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      Рейтинг: +76

      Наш > Олег Колесов 8 декабря 2018, 16:32

      Им не дают. Опять лирика.

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      Рейтинг: +76

      Наш > ilichkadr 8 декабря 2018, 16:35

      Джон Буш младший, Порошенко,, мало....

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Наш 8 декабря 2018, 17:13

      Эти ярлыки они сами на себя вешают.А что потом? Люди пожалейте больше такого не будет.Детский сад.

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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > Наш 8 декабря 2018, 17:24

      Буш младший завязал с алкоголем за долго до своего президентства (1986г.), а вот наш Борис бросил пить только после 4-го инфаркта.

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