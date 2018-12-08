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    • Бундеслига. «Бавария» разгромила «Нюрнберг» и поднялась на второе место. «РБ Лейпциг» проиграл «Фрайбургу»

    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Нюрнберг» и поднялась на второе место. «РБ Лейпциг» проиграл «Фрайбургу»

    «Бавария» разгромила «Нюрнберг» в матче 14-го тура Бундеслиги со счетом 3:0. Дубль на счету форварда Роберта Левандовского.

    Мюнхенцы набрали 27 очков и поднялись на вторую строчку в таблице. «Нюрнберг» с 11-ю очками идет 16-м.

    В другом матче «РБ Лейпциг» разгромно уступил«Фрайбургу» – 0:3. Клуб из Лейпцига с 25-ю очками идет четвертым, «Фрайбург» с 17-ю очками находится на 12-м месте.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

    Бавария – Нюрнберг – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 9; 2:0 – Левандовски, 27; 3:0 – Рибери, 56.

    Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Белфодил, 4; 1:1 – Бичакчич (в свои ворота), 28; 2:1 – Гинчек, 31; 2:2 – Крамарич, 71.

    Фрайбург – РБ Лейпциг – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Петерсен, 12; 2:0 – Вальдшмидт (с пенальти), 45+1; 3:0 – Франц, 52.

    Байер – Аугсбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Аларио, 75.

    Шальке-04 – Боруссия Д – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дилейни, 7; 1:1 – Калиджури (с пенальти), 61; 1:2 – Санчо, 74.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Санчо забил победный гол в рурском дерби и заплакал. У него произошла трагедия в семье

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2018 19:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 8 декабря 2018, 21:56

      отлично!

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 8 декабря 2018, 19:44

      Алькасер не забил за Боруссию.и так бывает,оказывается..возможно,что по причине того,что играл с самого начала,а не с выхода на замену.

      3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 декабря 2018, 19:40

      Лейпциг сдувается. В том, что сдуются Дортмунд и Мёнхенгладбах, я даже не сомневаюсь. И Бавария опять будет чемпионом!

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 8 декабря 2018, 19:38

      Лейпциг неприятно удивил.а вот в Рурском дерби обошлось без неожиданностей.Шальке откровенно плох.

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