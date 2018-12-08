Бундеслига. «Бавария» разгромила «Нюрнберг» и поднялась на второе место. «РБ Лейпциг» проиграл «Фрайбургу»

«Бавария» разгромила «Нюрнберг» в матче 14-го тура Бундеслиги со счетом 3:0. Дубль на счету форварда Роберта Левандовского.

Мюнхенцы набрали 27 очков и поднялись на вторую строчку в таблице. «Нюрнберг» с 11-ю очками идет 16-м.

В другом матче «РБ Лейпциг» разгромно уступил«Фрайбургу» – 0:3. Клуб из Лейпцига с 25-ю очками идет четвертым, «Фрайбург» с 17-ю очками находится на 12-м месте.

Результаты других матчей:

Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

Бавария – Нюрнберг – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 9; 2:0 – Левандовски, 27; 3:0 – Рибери, 56.

Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Белфодил, 4; 1:1 – Бичакчич (в свои ворота), 28; 2:1 – Гинчек, 31; 2:2 – Крамарич, 71.

Фрайбург – РБ Лейпциг – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Петерсен, 12; 2:0 – Вальдшмидт (с пенальти), 45+1; 3:0 – Франц, 52.

Байер – Аугсбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Аларио, 75.

Шальке-04 – Боруссия Д – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дилейни, 7; 1:1 – Калиджури (с пенальти), 61; 1:2 – Санчо, 74.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Санчо забил победный гол в рурском дерби и заплакал. У него произошла трагедия в семье