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    Санчо забил победный гол в рурском дерби и заплакал. У него произошла трагедия в семье


    3.8
    Голосов: 4
    08.12.2018 20:10
    Смешанные чувства юного парня.

    Рурское дерби всегда пользовалось популярностью, а после прошлогодней феерии его стали смотреть все – «Боруссия» вела в Дортмунде 4:0, но умудрилась сыграть 4:4, и этот матч забудется не скоро. В апреле был ответный матч в Гельзенкирхене, но мести не случилось – хозяева выиграли 2:0. Теперь новая встреча дома у «Шальке». Только в другом качестве – в гости к идущим на 13 месте «кобальтовым» приехал лидер Бундеслиги.

    Матч в целом был не самым зрелищным, хотя интрига жила долго. Дилэйни открыл счет на 7-й минуте после розыгрыша стандарта, Калиджури сравнял на 61-й, реализовав пенальти. Обоим мячам ассистировал Ройс – в первом случае он отдал голевую передачу, а во втором – привез одиннадцатиметровый на свои ворота.

    «Боруссия» смотрелась поинтереснее и выиграла заслуженно. Произошло это благодаря точному удару Санчо за 16 минут до конца. Как же мастерски очередной раз он это сделал.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Санчо забил гол, показал руками на небо, рухнул на поле и заплакал. О том, что у него случилось в семье, знали немногие. Клуб отпускал игрока, тот вернулся и принес победу в дерби. А после игры рассказал, что же произошло.

    «Накал таких игр мне знаком, я же из Англии. Теперь нам надо продолжать в том же духе. Я посвящаю гол моей бабушке, которая недавно умерла. Этот забитый мяч – для всей моей семьи».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

    Шальке-04 – Боруссия Д – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дилейни, 7; 1:1 – Калиджури (с пенальти), 61; 1:2 – Санчо, 74.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер BVBSudtribune
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 8 декабря 2018, 21:36

      Вот они таланты.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 8 декабря 2018, 20:37

      молодец

      3
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