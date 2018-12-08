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  • Санчо забил победный гол в рурском дерби и заплакал. У него произошла трагедия в семье

Санчо забил победный гол в рурском дерби и заплакал. У него произошла трагедия в семье

Рурское дерби всегда пользовалось популярностью, а после прошлогодней феерии его стали смотреть все – «Боруссия» вела в Дортмунде 4:0, но умудрилась сыграть 4:4, и этот матч забудется не скоро. В апреле был ответный матч в Гельзенкирхене, но мести не случилось – хозяева выиграли 2:0. Теперь новая встреча дома у «Шальке». Только в другом качестве – в гости к идущим на 13 месте «кобальтовым» приехал лидер Бундеслиги.

Матч в целом был не самым зрелищным, хотя интрига жила долго. Дилэйни открыл счет на 7-й минуте после розыгрыша стандарта, Калиджури сравнял на 61-й, реализовав пенальти. Обоим мячам ассистировал Ройс – в первом случае он отдал голевую передачу, а во втором – привез одиннадцатиметровый на свои ворота.

«Боруссия» смотрелась поинтереснее и выиграла заслуженно. Произошло это благодаря точному удару Санчо за 16 минут до конца. Как же мастерски очередной раз он это сделал.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Санчо забил гол, показал руками на небо, рухнул на поле и заплакал. О том, что у него случилось в семье, знали немногие. Клуб отпускал игрока, тот вернулся и принес победу в дерби. А после игры рассказал, что же произошло.

«Накал таких игр мне знаком, я же из Англии. Теперь нам надо продолжать в том же духе. Я посвящаю гол моей бабушке, которая недавно умерла. Этот забитый мяч – для всей моей семьи».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

Шальке-04 – Боруссия Д – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дилейни, 7; 1:1 – Калиджури (с пенальти), 61; 1:2 – Санчо, 74.

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Германия. Бундеслига Германия Шальке-04 Боруссия Д Санчо Джейдон
Комментарии (2)
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Berikosha
1544290621
молодец
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владимир миронов
1544294202
Вот они таланты.
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