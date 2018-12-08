В голосовании на «Золотой мяч» участвовал несуществующий журналист закрытого сайта

Издание France Football при подсчете голосов на «Золотой мяч» приняло во внимание заявку несуществующего журналиста.

По данным Marca, редакция учла голос Абду Боины, представлявшего ресурс albaladcomores.com из Союза Коморских Островов. Источник уточнил, что издание было закрыто в 2012 году, а журналист с таким именем никогда в нем не работал.

В заявке от имени Боины первое место занял Килиан Мбаппе, второе – Лука Модрич, третье – Криштиану Роналду, четвертое – Эден Азар, пятое – Мохамед Салах.

Напомним, награда досталась полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии Модричу.