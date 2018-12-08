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    • В голосовании на «Золотой мяч» участвовал несуществующий журналист закрытого сайта

    В голосовании на «Золотой мяч» участвовал несуществующий журналист закрытого сайта

    Издание France Football при подсчете голосов на «Золотой мяч» приняло во внимание заявку несуществующего журналиста.

    По данным Marca, редакция учла голос Абду Боины, представлявшего ресурс albaladcomores.com из Союза Коморских Островов. Источник уточнил, что издание было закрыто в 2012 году, а журналист с таким именем никогда в нем не работал.

    В заявке от имени Боины первое место занял Килиан Мбаппе, второе – Лука Модрич, третье – Криштиану Роналду, четвертое – Эден Азар, пятое – Мохамед Салах.

    Напомним, награда досталась полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии Модричу.

    Источник: Marca

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    08.12.2018 13:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 декабря 2018, 23:47

      Килиан хитер...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 9 декабря 2018, 16:06

      Надо бы и мне так попробовать проголосовать))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +567

      LAY394 9 декабря 2018, 13:59

      ДАВНО ПОРА УЖЕ РАНДОМ ВКЛЮЧИТЬ НА ЗОЛОТОЙ МЯЧ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 8 декабря 2018, 17:36

      Вполне нормальное голосование по распределению!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 17:25

      Бардак.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 16:24

      И здесь мошенничество! *****

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 8 декабря 2018, 14:16

      Странно, что с таким названием сайта он проголосовал не за Жорди Альбу.

      3
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