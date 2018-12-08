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    • РПЛ. Гол Влашича оказался победным для ЦСКА в матче с «Енисеем»

    РПЛ. Гол Влашича оказался победным для ЦСКА в матче с «Енисеем»

    ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России обыграл «Енисей» – 2:1.

    В составе хозяев отличились защитник Георгий Щенников и хавбек Никола Влашич. За гостей забил игрок центра поля Павел Комолов.

    Полузащитник красноярского клуба Валерий Кичин на 62-й минуте не реализовал пенальти.

    Россия. Премьер-лига. 17-й тур

    ЦСКА (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Щенников, 2; 2:0 – Влашич, 15; 2:1 – Комолов, 54.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао (Бийол, 55), Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Эрнандес, 77), Жамалетдинов (Кучаев, 46), Чалов.

    Енисей: Юрченко, Ятченко (Обрадович, 88), Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Зотов, Торбинский (Фатуллаев, 68), Саркисов, Кутьин (Комолов, 32), Комков.

    Предупреждения: Набабкин, 61 – Торбинкский, 65; Зотов, 60.

    Незабитые пенальти: нет – Кичин, 62.

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    Источник: Бомбардир

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    08.12.2018 16:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 19:49

      ЦСКА с победой! Хотя и не такой простой.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 декабря 2018, 18:58

      Кони молодцы, преследуют лидеров...))

      0
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      Рейтинг: +1046

      Ивантеевец 8 декабря 2018, 17:57

      По игре в очередной раз вопросы к Михалычу. Первый тайм проходит на ура и по мысли, и по физике и по качеству именно командной игры. Во втором какой матч подряд попытка играть на удержание на классе проваливается с треском, замены не усиление, а в лучшем случае серость и непонимание своей роли в игре. Возможно, конечно, все придет с возрастом большинства играющих, но все-таки хотелось бы от Гончаренко более внятных вторых таймов. Отмаза что команда строится уже не канает. По игре в целом: решать надо было все до перерыва, во втором тайме "Енисей" смотрелся неплохо, подсели только в концовке. Так что данные три очка авансом, к сожалению. Один фарт с пенальти чего стоит.

      3
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 8 декабря 2018, 17:23

      ВЛАШИЧ ПРИШЁЛСЯ ОЧЕНЬ КО ДВОРУ!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 17:17

      Игру не смотрел, доверюсь комментариям смотревших. Но по второму тайму можно предположить, что после 2:0 стали играть по счёту и экономить силы к "Реалу" или уже функционально подсели и на второй тайм ребят не хватает.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2113

      prtcs 8 декабря 2018, 17:14

      Сильнейшим и штанга помогает. С Победой!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 8 декабря 2018, 17:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судья грубо ошибся с первым голом,Фернандес врезался защитнику в спину,после чего и выиграл единоборство.Опять Гинер за старое взялся?

      -5
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      Рейтинг: +3629

      CSKA57 > александр п 8 декабря 2018, 17:58

      При чем тут Гинер?

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 декабря 2018, 17:07

      Не понимаю Гончаренко. Первый тайм отыграл отлично отлаженный и комбинационный механизм. Забили два, могли штук пять! Зачем его нужно было в перерыве ломать? Жамалетдинов не отметился результативными действиями, но оттягивал игроков обороны соперника на себя, освобождая зоны для партнёров. Не говоря уже о том, что заменивший его Кучаев игрок совершенно другого амплуа. Могли бы и потерять очки, если бы «Енисей» забил пенальти. Что-то стало у ЦСКА получаться в атаке только после выхода на 77 минуте Абеля Эрнандеса. Игрок он всё-таки высочайшего уровня, но, увы, «хрустальный».

      8
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      Рейтинг: +3609

      александр п > cska-62 8 декабря 2018, 17:33

      А может просто Аленичев переиграл Гончаренко во втором тайме?

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > александр п 8 декабря 2018, 18:54

      В чём? В том, что реализуй ЦСКА все моменты в первом тайме, на второй можно было бы не выходить? :-)))

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > cska-62 9 декабря 2018, 07:45

      Если бы не первый гол ,забитый с нарушением,Енисей скорее всего бы выиграл.Ему не пришлось бы раскрываться в первом тайме .И не было бы никаких моментов у ЦСКА.

      -1
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      Рейтинг: +3629

      CSKA57 8 декабря 2018, 17:07

      Во втором тайме сильно просели. Опять могли ничью заработать.

      5
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 8 декабря 2018, 17:06

      Как же Феде нужно в реализации прибавлять((
      Так надеялся, что у нас появится крепкий и добротный форвард, а он чередует хорошие матчи с не очень

      4
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