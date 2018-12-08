РПЛ. Гол Влашича оказался победным для ЦСКА в матче с «Енисеем»

ЦСКА с победой! Хотя и не такой простой.
ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России обыграл «Енисей» – 2:1.
В составе хозяев отличились защитник Георгий Щенников и хавбек Никола Влашич. За гостей забил игрок центра поля Павел Комолов.
Полузащитник красноярского клуба Валерий Кичин на 62-й минуте не реализовал пенальти.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
ЦСКА (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Щенников, 2; 2:0 – Влашич, 15; 2:1 – Комолов, 54.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао (Бийол, 55), Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Эрнандес, 77), Жамалетдинов (Кучаев, 46), Чалов.
Енисей: Юрченко, Ятченко (Обрадович, 88), Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Зотов, Торбинский (Фатуллаев, 68), Саркисов, Кутьин (Комолов, 32), Комков.
Предупреждения: Набабкин, 61 – Торбинкский, 65; Зотов, 60.
Незабитые пенальти: нет – Кичин, 62.