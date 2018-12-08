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    • Эмери: «Карпин делал жизнь невыносимой, а Дзюба настраивал против меня журналистов»

    Эмери: «Карпин делал жизнь невыносимой, а Дзюба настраивал против меня журналистов»

    Журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель опубликовал фрагмент о «Спартаке» из биографической книги Унаи Эмери. Испанец тренировал московский клуб с июня по ноябрь 2012 года.

    «С Дзюбой у нас был конфликт. Он был игроком сборной и имел огромное влияние на прессу, потому что постоянно общался с журналистами. Подобным образом себя вели и некоторые другие футболисты команды.

    Я начал чувствовать себя изолированным. Я был одинок, а Карпин (генеральный директор – прим. «Бомбардира») вообще не помогал. На одной из встреч он начал критиковать весь мой тренерский штаб.

    Я попытался их защитить и спросил у Карпина, зачем он это делает. С того момента у нас начались настоящие разногласия.

    Карпин делал все, чтобы моя жизнь стала невыносимой. Дзюба, получая меньше игрового времени, начинал настраивать журналистов против меня. Я был совершенно один, без возможности двигаться куда-либо», – приводит слова тренера Роман Молино, автор книги «Маэстро» .

    После красно-белых Эмери работал с «Севилей» и «ПСЖ», а в мае текущего года возглавил «Арсенал».

    Источник: Твиттер журналиста Тимура Журавеля

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    08.12.2018 17:11
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 декабря 2018, 04:33

      Эх, Федун, Федун... Променял золотой червонец на две стеклянные бусинки. Еще! Брехливые шавки не бывают хорошими сторожами. Последнее про Карпина и деревяшку.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 9 декабря 2018, 04:27

      Ничего не меняется , только действущие лица другие вместо Карпина который хоть что то в футболе понимает непонятно кто такое по фамилии Измайлов и вместо игрока сборной Дзюбы не попавший в эту сборную по объективным причинам Глушак ! вот увидите у Карреры тренерская карьера только в гору пойдет , потому что такого безобразия как у нас больше нигде в мире нет

      1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 8 декабря 2018, 21:33

      слили тренеришку игрочишка с деректришкой)))

      4
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 8 декабря 2018, 21:28

      Ну и где достижения Карпина по сравнению с Эмери, и боюсь , честно, к большому сожалению, проект Дзюба-лидер сборной и лидер Зенита проваливается, опять к сожалению, а может и к лучшему.

      2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 19:59

      Трудно работать когда нет поддержки со стороны руководства и игроков. Если Эмери говорит правду ,то его можно понять.

      8
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 8 декабря 2018, 19:57

      а ведь Эмери мог тренировать Спартак и далее, не встреться ему на пути Дзюбинка и Карпин... нет пророка в своем Отечестве, не умеет Федун отличить зерна от плевел...

      5
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      Рейтинг: +800

      Театрал 8 декабря 2018, 19:56

      Месть подают холодной. Вовремя Эмери нанёс удар. А то бревно из себя что-то возомнило, в Европу захотело. Теперь серьезные клубы десять раз подумают!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3311

      Опорник84 8 декабря 2018, 19:23

      Трудно судить как все было, но по моему мнению руководство клуба и тренерский штаб долны быть единомышленниками, если можно так сказать, но так бывает не всегда!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 19:10

      Несостыковка какая-то. Насколько я помню, именно Карпин рекомендовал Эмери. Сколько людей уже грязью измазано из-за федуновских методов сплетен, подстав, интриг. У Спартака какая-то несовместимость с Лукойлом.

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал > DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 19:25

      Поэтому и успех был, когда Жиркову удалось скрутить в бараний рог все группировки и заставить их заткнуться! И брата-строителя, и армянина челоянца с армянской диаспорой игроков, которых вообще вытурили и носителей духа! Причём все пикнуть не могли. Включая Каррера. Один раз попробовал про Селихов и замолк надолго. Как только ушёл нормальный жесткий руководитель, так началось опять - лебедь рак и щука. Повара, водители, игроки, помощники, руководители разных звеньев.

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Театрал 8 декабря 2018, 19:42

      Замолк так, что купили ЛА Самедова и Джикию, ты такой даун...

      -1
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      Рейтинг: +800

      Театрал > кузнецов артем 8 декабря 2018, 19:49

      Самедовзаписали хотели давно купить, а что не так с Луисом Адриано? Или его по мановению пальчика Карреры подписали. А не купили, между прочим. Так что даун ты

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Театрал 8 декабря 2018, 20:04

      Ага хотели давно купить что купили когда ему уже 32 было, мда... Насчет ЛА так всем известно что его МК привез с Трабукки, это насчет того, что ты дауняра думаешь что Жирков там всех затыкал, а не по качествам игроков, такой даун пишет про одно, а потом пытается съехать с темы.

      -1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 8 декабря 2018, 18:50

      Если фамилии поменять, то будет история осеннего Спартака

      4
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      Рейтинг: +800

      Театрал > --Сергей-- 8 декабря 2018, 19:21

      Мнение Профессора с твоим не совпадает. Ему как то верю больше.

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