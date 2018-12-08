Эмери: «Карпин делал жизнь невыносимой, а Дзюба настраивал против меня журналистов»

Журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель опубликовал фрагмент о «Спартаке» из биографической книги Унаи Эмери. Испанец тренировал московский клуб с июня по ноябрь 2012 года.

«С Дзюбой у нас был конфликт. Он был игроком сборной и имел огромное влияние на прессу, потому что постоянно общался с журналистами. Подобным образом себя вели и некоторые другие футболисты команды.

Я начал чувствовать себя изолированным. Я был одинок, а Карпин (генеральный директор – прим. «Бомбардира») вообще не помогал. На одной из встреч он начал критиковать весь мой тренерский штаб.

Я попытался их защитить и спросил у Карпина, зачем он это делает. С того момента у нас начались настоящие разногласия.

Карпин делал все, чтобы моя жизнь стала невыносимой. Дзюба, получая меньше игрового времени, начинал настраивать журналистов против меня. Я был совершенно один, без возможности двигаться куда-либо», – приводит слова тренера Роман Молино, автор книги «Маэстро» .

После красно-белых Эмери работал с «Севилей» и «ПСЖ», а в мае текущего года возглавил «Арсенал».