РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над «Оренбургом» и поднялся на четвертое место

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура РПЛ со счетом 2:1. Гол в составе гостей забил форвард Джордже Деспотович, у хозяев дважды отличился нападающий Джефферсон Фарфан.

«Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, «Оренбург» с 22 очками идет седьмым.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Локомотив (Москва) – Оренбург – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Деспотович, 8; 1:1 – Фарфан, 76; 2:1 – Фарфан, 81.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хeведес, Игнатьев, И. Денисов (Баринов, 76), Крыховяк, Ан. Миранчук (Фернандеш, 46), Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер (Смолов, 46).

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов (Чуканов, 86), Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров (Чиркин, 79), Сутормин, Мишкич (Козлов, 87), Деспотович.

Предупреждения: Крыховяк, 69; Баринов, 90+2 – Сутормин, 17; Деспотович, 66.

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