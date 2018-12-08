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    • РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над «Оренбургом» и поднялся на четвертое место

    РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над «Оренбургом» и поднялся на четвертое место

    «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура РПЛ со счетом 2:1. Гол в составе гостей забил форвард Джордже Деспотович, у хозяев дважды отличился нападающий Джефферсон Фарфан.

    «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, «Оренбург» с 22 очками идет седьмым.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Локомотив (Москва) – Оренбург – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Деспотович, 8; 1:1 – Фарфан, 76; 2:1 – Фарфан, 81.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хeведес, Игнатьев, И. Денисов (Баринов, 76), Крыховяк, Ан. Миранчук (Фернандеш, 46), Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер (Смолов, 46).

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов (Чуканов, 86), Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров (Чиркин, 79), Сутормин, Мишкич (Козлов, 87), Деспотович.

    Предупреждения: Крыховяк, 69; Баринов, 90+2 – Сутормин, 17; Деспотович, 66.

    Календарь РПЛ

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    Пятиминутное чудо Фарфана принесло победу «Локо». Хотя сезон у игрока не клеится

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2018 19:25
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 10:47

      Локо с победой! Оренбург был достойным соперником и исход поединка мог быть совершенно другим. Хотя бы Палыч немного успокоится.

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 9 декабря 2018, 10:44

      "Джефф - мой кумир, мой кумир - Джефф" (с) Всё ещё тащит, всех красно-зелёных с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 декабря 2018, 23:15

      Нееее, Палыч выкинул новую шапку - несчастливая, и поперло!

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 8 декабря 2018, 22:58

      На повторах чётко видно, что первый гол Локо забил из полуметрового офсайда.
      Странно, что это не обсуждали комментаторы матча.

      1
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      Рейтинг: +37

      Jekos 8 декабря 2018, 21:39

      Фартфан-сегодня его имя. Оренбург с такой игрой может выиграть у любого.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 8 декабря 2018, 21:36

      А что болелы никто не заметил ,что первый гол Локо забил из офсайда?

      1
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      Рейтинг: +150

      Ganesse 8 декабря 2018, 21:15

      Оренбург наиграл на победу, но и ничья ускользнула. Страшно представить,что ждёт защиту Локо с набравшим ход Шальке... Локо стал хуже Рубина прошлых лет-постоянная игра от защиты,исключения лишь в редких случаях и то в основном,когда нужно отыгрываться и идти вперед. Палычу пора уяснить,что нет защиты и бесполезно играть как раньше. Вообще спасибо ему за всё, но пора бы конечно уже быть кем-то другим в структуре клуба,но не главным тренером.

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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 > Ganesse 8 декабря 2018, 21:25

      Палыч выжал все, и даже чуть больше, из такого состава.

      1
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      Рейтинг: +150

      Ganesse > sochi-2013 8 декабря 2018, 21:32

      Да,это бесспорно.Даже в защите играют атакующие игроки-Игнатьев и Крыховяк. Но либо руководство стоит на своём и не думает и не слушает тренера-я о покупке Смолова за 10 лямов и Хёведеса. Можно было несколько молодых трудяг купить, уж 2-3 нормальных точно.
      Состав да не оптимум,но можно уж немного отойти от дырявой защиты и сместить акцент на атаку и агрессивный отбор.
      Чисто моё мнение.Не более того.

      1
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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 > Ganesse 8 декабря 2018, 22:49

      Когда (если) Смолов заиграет, хотя бы на уровне Краснодара, тогда попробует.

      1
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 8 декабря 2018, 21:14

      Оренбург сыгранная и хорошая команда,будет большой ошибкой если донор газпрома ее растащит!

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > kazak161 8 декабря 2018, 21:28

      Такое же днище, как Ростов

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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > тщмек 19 8 декабря 2018, 22:05

      Опа мститель юный ты и здесь нарисовался

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > kazak161 8 декабря 2018, 22:06

      Опа, я старше твоего папы, у.е.б.о.к ты сопливый.

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 8 декабря 2018, 21:03

      Как приятно ощущать адекватных болельщиков. Причина одна - нет представителей мясных и это радует.

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 декабря 2018, 20:11

      С победой ! Матч очень тяжелый !

      2
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