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    • УЕФА принял решение использовать VAR в плей-офф Лиги чемпионов и финальной стадии Лиги наций с этого сезона

    УЕФА принял решение использовать VAR в плей-офф Лиги чемпионов и финальной стадии Лиги наций с этого сезона

    Исполком УЕФА на сегодняшнем заседание в Дублине принял решение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) в плей-офф Лиги чемпионов этого сезона.

    Кроме того, комитет постановил задействовать VAR в финале Лиги Европы-2018/2019 года, финальной стадии Лиги наций 2019 года и финальной стадии молодежного Евро-2019.

    На исполкоме организации в сентябре было решено использовать систему видеопомощи в Лиге чемпионов-2019/20 с 1/8 финала и Суперкубке УЕФА 2019 года. Также УЕФА планирует использовать VAR в финальной стадии Евро-2020, Лиге Европы-2020/21 (начиная с группового этапа) и финальной стадии Лиги наций 2021 года.

    «Мы готовы использовать VAR ранее запланированного срока. Уверены, что это пойдет на пользу нашим соревнованиям, так как окажет ценную помощь судьям и позволит снизить количество неверных решений», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    03.12.2018 16:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +9

      karlovjenya 3 декабря 2018, 19:48

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://gg.gg/blodoka

      -1
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 3 декабря 2018, 19:43

      ну наконец то прозрели

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 3 декабря 2018, 17:55

      давно пора

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 декабря 2018, 16:50

      Я правильно понял - значит в ЛЧ VAR будет с 1/8 финала, а в ЛЕ с группового этапа? Это как так?

      2
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      ...
      Рейтинг: +105

      AnayTMN > Cules2013 3 декабря 2018, 17:15

      Нет, не правильно. В этом сезоне в Лиге Европы только в финале, а в ЛЧ с 1/8. Про сезон 19/20 только про ЛЧ написали, в ЛЕ наверно тоже только в финале. А вот через сезон уже и в группе ЛЕ появится. Но как обычно еще 10 раз все перепишут)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 декабря 2018, 16:36

      РФС необходимо вводить VAR в РПЛ прямо с нового сезона 2019/20г.
      Претензий к решению судей будет значительно меньше, как со стороны
      тренеров, так и со стороны игроков и болельщиков, при этом кормушка
      для судей, возможно, прикроется.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > vladimir-7 3 декабря 2018, 18:43

      Абсолютно правильно! Давно пора прикрыть судейскую мафию.

      3
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 3 декабря 2018, 16:30

      а наши тянут кота за яйца... ну правильно, как судьям зарабатывать потом?

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > xrrrx 3 декабря 2018, 16:42

      Сядут на белые заработки, а не в конвертах, при этом качество
      судейства повысится, т.к. нужно обеспечивать себе возможность проводить следующий матч в РПЛ, а не ФНЛ.

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