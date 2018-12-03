УЕФА принял решение использовать VAR в плей-офф Лиги чемпионов и финальной стадии Лиги наций с этого сезона

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Исполком УЕФА на сегодняшнем заседание в Дублине принял решение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) в плей-офф Лиги чемпионов этого сезона.
Кроме того, комитет постановил задействовать VAR в финале Лиги Европы-2018/2019 года, финальной стадии Лиги наций 2019 года и финальной стадии молодежного Евро-2019.
На исполкоме организации в сентябре было решено использовать систему видеопомощи в Лиге чемпионов-2019/20 с 1/8 финала и Суперкубке УЕФА 2019 года. Также УЕФА планирует использовать VAR в финальной стадии Евро-2020, Лиге Европы-2020/21 (начиная с группового этапа) и финальной стадии Лиги наций 2021 года.
«Мы готовы использовать VAR ранее запланированного срока. Уверены, что это пойдет на пользу нашим соревнованиям, так как окажет ценную помощь судьям и позволит снизить количество неверных решений», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.