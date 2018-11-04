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    Рианчо: «Не готов продать душу дьяволу, чтобы работать в «Спартаке»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о взаимоотношениях с игроками в команде.

    «Я сказал футболистам, что если вы поймете через две-три недели, что где-то что-то не так, то вы придите и скажите мне это в лицо и вопрос будет решен.

    Для того, чтобы тут работать, я не готов продавать душу дьяволу. Да, я буду ошибаться, могу не угадать с заменами, ошибиться с расчетом на игру. У нас в тренерском штабе три человека, которые готовят команду к матчам, все вопросы я обсуждаю с ними», – сказал Рианчо.

    Рианчо: «Если «Спартак» посчитает нужным, то я останусь. Но только на шесть месяцев»

    Источник: ТАСС

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    04.11.2018 10:26
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 17:02

      До сих пор непонятно - как он оказался в Спартаке?

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 ноября 2018, 15:56

      Да, я буду ошибаться, могу не угадать с заменами, ошибиться с расчетом на игру. У нас в тренерском штабе три человека, которые готовят команду к матчам, все вопросы я обсуждаю с ними.
      --------------------------------------------------------
      Не плох так отмазывается за уже проигранные матчи. Есть три тренера, не я за всё отвечаю.))) Ну и прощелыга.))))

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 ноября 2018, 15:55

      Надеется, что футболисты, в случае чего, не станут его сливать, а подойдут к нему и скажут - "Рианчо, ты задрал нас своими нагрузками." Так что ли?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 4 ноября 2018, 15:20

      "Для того,чтобы тут работать,я НЕ ГОТОВ ПРОДАВАТЬ ДУШУ ДЬЯВОЛУ". Что-то никто не вникает в смысл сказанного.А получается вот что: Рианчо утверждает,что в Спартаке работают люди,продавшие душу дьяволу.Надо полагать,что и Федун с рогатеньким что-то подписал,коли не никак не отреагировал на сверхбредовое интервью Рианчо.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 ноября 2018, 14:40

      Мама Мия.Ну откуда такие идиоты берутся ?

      4
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 ноября 2018, 14:05

      терпи мужик вся грязь сейчас на тебе

      1
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 4 ноября 2018, 13:44

      Он мне уже нравится. Хоть один "с детства (не)хотел играть или тренировать"

      1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 4 ноября 2018, 12:37

      То, что убрали Карреру, это закономерно.
      Массимо: а) стал не справляться, б) не афишировал причины проблем (из за чего автоматически был назначен главным виновником).
      Нельзя в такой антинародной и непорядочной команде, как "Спартак", быть столь порядочным, как Каррера. Пропадешь. Здесь вся постсоветская история клуба пропитана антинародностью. Письмо 14, прощелыги Шалимов с Мостовым, Аленичев, а теперича - кидалы Глушак с Ещенко, да Комбаров с Арбузом.
      Тут же, еще и группа альхенов - ветеранов подвизается. Гориллыч, Родионыч сотоварищи.
      В общем, мразота сплошная. Какой придурок до сих пор мнит, что это народная команда? В натуре, антинародная.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Дедуктор 4 ноября 2018, 15:43

      Спартак всегда будет народным, т.к. народ за него.
      А то, что в Спартаке происходит гниение - согласен.
      История клуба пропитана народной любовью к клубу.
      Но то, что с ним делают изнутри - это уже паразитизм.
      Из организма человека паразитов можно вывести голоданием. Думаю так же можно вывести паразитов из Спартака. Думаю, ты понял о чём я.)

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > gol_kak_sokol 4 ноября 2018, 16:22

      Уймись, гнида.
      Веди себя прилично на форуме.
      А тем, кто недопонял смысл причин словесного поноса этой гниды, поясню. Я - за настоящий Спартак. Который безукоризненно выполнял установки Бескова и Романцева. Который бился до последней минуты с любым соперником, даже самым крутым. В котором были такие игроки, как Черенков, Бубнов, Сочнов, Никифоров, Онопко, Цымбаларь, Тихонов...
      То была, действительно, народная команда.
      А команда прохиндея глушака с подельниками, которая сдает матчи киприотам и ПАОКу, да сплавляет тренеров, на статус народной никак не тянет. Ну, не может быть народ столь же ублюдочным как нынешний Спартак. При том, что менеджеры этого клуба, в натуре, плюют на народ. Дескать, схавают. И будут дальше бапки в кассу нести.
      Потому и говорю: этот Спартак здесь и сейчас - команда антинародная.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 4 ноября 2018, 12:27

      Красиво говорит. Убедительно. Как и положено прохиндею и прощелыге. Это, пожалуй, самое характерное качество у жуликов и прощелыг. Умение говорить убедительно. Отличить же жулика от просто убедительного человека очень просто. Жулик слишком назойлив со своими убедительными речами. Точь в точь, как этот прохиндей Рианчо. И откуда Каррера такую шваль откопал? И главное - зачем?

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      Рейтинг: +29203

      JTherry > Дедуктор 4 ноября 2018, 13:11

      "жулик слишком назойлив со своими убедительными речами" - так похоже на тебя, посмотри в зеркало - и ты увидишь жуликоватое отображение самого себя, и откуда такая шваль на спартаковском ресурсе? и главное - зачем?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Дедуктор 4 ноября 2018, 15:45

      Каррера его не находил. Его нашли жулики повыше.)

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 4 ноября 2018, 12:13

      Наш бы человек так никогда не сказал. А три человека готовят команду, значит главный несостоятелен.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Фотон 4 ноября 2018, 12:18

      Пусть уже сейчас готовит "3 ПАКЕТА"! (как в очень старом анекдоте)

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