Рианчо: «Не готов продать душу дьяволу, чтобы работать в «Спартаке»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о взаимоотношениях с игроками в команде.

«Я сказал футболистам, что если вы поймете через две-три недели, что где-то что-то не так, то вы придите и скажите мне это в лицо и вопрос будет решен.

Для того, чтобы тут работать, я не готов продавать душу дьяволу. Да, я буду ошибаться, могу не угадать с заменами, ошибиться с расчетом на игру. У нас в тренерском штабе три человека, которые готовят команду к матчам, все вопросы я обсуждаю с ними», – сказал Рианчо.

Рианчо: «Если «Спартак» посчитает нужным, то я останусь. Но только на шесть месяцев»