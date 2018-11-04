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    Рианчо: «Готов провести встречу с болельщиками «Спартака»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов провести встречу с болельщиками московского клуба.

    «Я готов провести встречу с болельщиками «Спартака». Я обычный человек и готов глаза в глаза сказать все, что я думаю. Могу поговорить на любые темы, в том числе с журналистами, например о технике. Я обычный человек, который пришел сюда работать и благодарен всем за эту возможность», – сказал Рианчо.

    Рианчо: «Мне плевать, что болельщики свистят в адрес Глушакова. Играть будут те, кого хочу видеть я»

    Источник: ТАСС

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    04.11.2018 09:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 16:30

      Увлекся он своей работой и его теперь не остановить.

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > zigbert 4 ноября 2018, 17:55

      Держите меня семеро...)))

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 ноября 2018, 16:03

      Ты главное со стихоплётом встреться. Понравишься ему - будешь ходить облайканый.)))

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 ноября 2018, 14:41

      И чё ты болелам скажешь ?
      Про глушакоский станок или про трёх тренеров готовящих команду ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Мары 4 ноября 2018, 15:58

      Ага, а плевать он хотел вовсе не на этих болельщиков.)))
      Да пригласят Назаровцев и всё будет пучком.
      Говорят, Измайлов уже встречался с болельщиками.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Владислав Vlad 4 ноября 2018, 16:24

      С одной из болельщицких групп.Стороны так и не пришли к пониманию друг друга, хотя прессе спели песню совсем по другому.После этого общение с болелами перевели на Рианчо, не понимая, что этот дуболом может натворить.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Мары 4 ноября 2018, 17:55

      Рианчо глупый - куда ветер подул - туда и полетел.)))

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Владислав Vlad 4 ноября 2018, 17:59

      Это не мешает ему изображать петрушку, а начальство пока голову в жопу засунуло и ждёт пока барин приедет.Барин приедет, барин всех рассудит.Вот только думаю в этот раз они сильно заигрались и как раньше уже не будет.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Мары 4 ноября 2018, 18:11

      Я даже надеюсь на это. Федун должен увидеть до чего довели управленцы Спартак в его отсутствие. Поэтому и игнор матчей я приветствую.

      1
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 4 ноября 2018, 13:30

      Не дорос ты ещё встретиться с болельщиками! Ты временный человек.

      3
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 4 ноября 2018, 13:20

      Да ты-то кому нужен встречаться с тобой...

      3
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 4 ноября 2018, 12:44

      Рианчо - конченый ублюдок. Негодяй. И - банально глупый человек.
      Более порядочный человек сказал бы совсем по другому: "Меня очень беспокоит позиция болельщиков. Понимаю и уважаю причину их негативного настроя. Но здесь и сейчас нам надо исправлять ситуацию в лучшую сторону. Поэтому будем мобилизовывать все доступные ресурсы. Надеюсь, болельщики клуба примут эту позицию".
      Но ... Этому моральному уроду такой подход принципиально непонятен.

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Дедуктор 4 ноября 2018, 15:59

      Он плёхо говорыт по рюски.)))
      Он так и сказал, но переводчик не так перевёл.)))

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 ноября 2018, 11:59

      Ты не можешь быть обычным человеком став тренером Спартака. На тебя устремлены миллионы глаз болельщиков красно-белых, да и их оппонентов тоже. На виду каждое твое высказывание, каждый твой шаг. От тебя ждут мудрых решений, а не пустобрехства, которым ты уже всех задолбал. А то, что ты думаешь, уже сказано и ждать чего-то нового не приходится, кроме самопиара и популизма.( Можно сказать и попализма.)

      5
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 4 ноября 2018, 11:22

      Вопрос: а надо ли встречаться болельщикам с И.О. ГТ клуба?
      Когда уходит "капитан судна"(тренер), то уходят и его помощники, как не справившиеся с поручениями капитана.

      1
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