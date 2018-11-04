Рианчо: «Готов провести встречу с болельщиками «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов провести встречу с болельщиками московского клуба.

«Я готов провести встречу с болельщиками «Спартака». Я обычный человек и готов глаза в глаза сказать все, что я думаю. Могу поговорить на любые темы, в том числе с журналистами, например о технике. Я обычный человек, который пришел сюда работать и благодарен всем за эту возможность», – сказал Рианчо.

Рианчо: «Мне плевать, что болельщики свистят в адрес Глушакова. Играть будут те, кого хочу видеть я»