Рианчо: «Мне плевать, что болельщики свистят в адрес Глушакова. Играть будут те, кого хочу видеть я»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заверил, что не обращает внимания на болельщиков в вопросе отношения к капитану команды Денису Глушакову. В последнем домашнем матче хавбека освистали.

«Эта команда заслуживает всяческого уважения, в том числе ее капитан. Который выиграл чемпионат России. Мне плевать, что там болельщики будут петь, кричать, свистеть.

Пока я здесь, будут выходить те футболисты, которых хочу я. Глушаков – игрок «Спартака». И он будет играть в «Спартаке». А когда меня здесь не будет, пусть делают, что хотят», – сказал испанец.

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