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    Рианчо: «Мне плевать, что болельщики свистят в адрес Глушакова. Играть будут те, кого хочу видеть я»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заверил, что не обращает внимания на болельщиков в вопросе отношения к капитану команды Денису Глушакову. В последнем домашнем матче хавбека освистали.

    «Эта команда заслуживает всяческого уважения, в том числе ее капитан. Который выиграл чемпионат России. Мне плевать, что там болельщики будут петь, кричать, свистеть.

    Пока я здесь, будут выходить те футболисты, которых хочу я. Глушаков – игрок «Спартака». И он будет играть в «Спартаке». А когда меня здесь не будет, пусть делают, что хотят», – сказал испанец.

    Красно-белые идут в РПЛ пятыми.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2018 08:30
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 4 ноября 2018, 00:55

      Борзовато начал, и, похоже, закончил...

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 20:16

      Похоже он живет в "своем" мире ,абстрагируясь от всего.

      4
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 3 ноября 2018, 20:15

      Грамотно излагает этот Рианчо. Прощелыга и прохвост, конечно. Конченый. Но изложил сугубо конкретно. Что то вроде того, что:
      "Х... на ваше мнение.Я вас всех в рот, хвост и печенку е.... с вашими кричалками. Поху... на все ваши требования".
      Был бы к нему доступ, я бы пробил, конечно, этому прохвосту маваши по верхнему уровню. Но поди ты доберись до этого прохиндея. Поэтому придется учесть мнение данного субъекта. Начать всерьез игнорить Спартак. Да, и почему бы его не игнорить? Команда, в натуре, стала антинародной.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 ноября 2018, 19:01

      Жаль, что ближайший матч с Уралом, а не с Локомотивом.
      Думаю, не плохая перекличка бы получилась......

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 3 ноября 2018, 14:04

      А что насчет тех кто заслуживает играть, а не тех кого хочешь видеть ты?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 ноября 2018, 13:44

      дай бог тебе здоровья и побед дорогой наш рианчо ведь пока некому пожелания оставить

      6
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 3 ноября 2018, 12:41

      В принципе он прав. Плевать что там думают другие. Он у руля и ему виднее что делать.

      5
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Mazai-NN 3 ноября 2018, 12:44

      Только в одном случае: если выиграет 2 трофея из 3! А Глушаков,станет претендентом на золотой мяч! Тогда,он всех заткнет!!!

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ruryu 3 ноября 2018, 13:14

      Если выиграет ближайшие три игры,то останется 100%.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > александр п 3 ноября 2018, 13:26

      Возможно... вообще,у него испытательный срок,4 матча,3 уже не проиграл

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ruryu 3 ноября 2018, 13:47

      Гвардиола в Барсе в первый сезон ,чуть ли не полгода кувыркался.Так что Рианче будет нелегко проявить себя.

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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 3 ноября 2018, 12:28

      Мужик сказал -мужик сделал.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 ноября 2018, 12:23

      Правильно. Дениска должен быть всенародно оплёван. Только будучи хорошо оплёванным можно смыть позор )

      1
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 3 ноября 2018, 11:58

      Плевать против ветра? Ну-ну...

      1
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