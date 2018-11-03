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    Рианчо: «Спартак» при мне будет играть по схеме 4-3-3 и никак иначе»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, как при нем будет играть команда. Испанец анонсирует схему 4-3-3.

    «При 4-3-3 легче контролировать мяч и переходить из обороны в атаку. Я сказал, что будем играть только по этой схеме и никак иначе.

    Так что тренеры других команд могут быть спокойны, мы ничего не будем менять в этом плане. Будем играть так, пока футболистам эта схема не начнет сниться!» – сказал Рианчо.

    «Спартак» идет в РПЛ шестым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2018 21:12
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 ноября 2018, 08:24

      при тебе мы будем играть никак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 ноября 2018, 06:23

      Не верю...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 4 ноября 2018, 04:10

      серьёзный дядя

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 4 ноября 2018, 02:29

      надеюсь недолго

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 4 ноября 2018, 00:24

      да хоть свиньёй стройтесь! Итог известен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 4 ноября 2018, 00:18

      ))) хочется посмотреть, на спартаковские никчёмное нападение!!! Заодно и защиту оголим и без того хреново играющую!!!

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 3 ноября 2018, 23:55

      - " Будем играть так, пока футболистам эта схема не начнет сниться!» – сказал Рианчо".
      Уже снится. А ещё им снишься ты, в аэропорту с чемоданами.

      0
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 3 ноября 2018, 23:35

      Чёртов дебил..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 3 ноября 2018, 23:30

      Как-то нагловато он себя ведет и слишком уверено.

      1
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 3 ноября 2018, 23:27

      Тогда зачем зазывать болельщиков на стадион???
      Результат предсказуем.

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