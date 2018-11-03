Рианчо: «Спартак» при мне будет играть по схеме 4-3-3 и никак иначе»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, как при нем будет играть команда. Испанец анонсирует схему 4-3-3.

«При 4-3-3 легче контролировать мяч и переходить из обороны в атаку. Я сказал, что будем играть только по этой схеме и никак иначе.

Так что тренеры других команд могут быть спокойны, мы ничего не будем менять в этом плане. Будем играть так, пока футболистам эта схема не начнет сниться!» – сказал Рианчо.

«Спартак» идет в РПЛ шестым.