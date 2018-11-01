Кубок Испании. «Севилья» Промеса не смогла обыграть команду из 3 дивизиона и другие результаты

Встреча 1/16 финала Кубка Испании «Вильяновенсе» – «Севилья» завершилась со счетом 0:0.

Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес провел на поле весь матч. Ответная встреча состоится 5-го декабря.

В другом матче дня «Альмерия» вырвала ничью в игре «Вильярреалом» – 3:3.

Эти и другие результаты представлены ниже.

Кубок Испании. 1/16 финала. Первые матчи

Вильяновенсе – Севилья – 0:0

Спортинг Хихон – Эйбар – 2:0 (0:0)

Сельта – Реал Сосьедад – 1:1 (0:0)

Альмерия – Вильярреал – 3:3 (0:0)

Кадис – Эспаньол – 2:1 (1:1)

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