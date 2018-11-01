Кубок Испании. «Севилья» Промеса не смогла обыграть команду из 3 дивизиона и другие результаты

Подлодка чудит, не смогли удержать счёт 3-1, в концовке за 5 мин 2 мяча пропустили.
Севилья и Эспаньол ещё веселее выступили. Но впереди ответные матчи, так что фавориты должны взять своё. Для Испании не слишком типичны вылеты фаворитов, как это бывает, например, в Кубках Англии.
Встреча 1/16 финала Кубка Испании «Вильяновенсе» – «Севилья» завершилась со счетом 0:0.
Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес провел на поле весь матч. Ответная встреча состоится 5-го декабря.
В другом матче дня «Альмерия» вырвала ничью в игре «Вильярреалом» – 3:3.
Эти и другие результаты представлены ниже.
Кубок Испании. 1/16 финала. Первые матчи
Спортинг Хихон – Эйбар – 2:0 (0:0)
Сельта – Реал Сосьедад – 1:1 (0:0)
Альмерия – Вильярреал – 3:3 (0:0)