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    Кубок Испании. «Севилья» Промеса не смогла обыграть команду из 3 дивизиона и другие результаты

    Встреча 1/16 финала Кубка Испании «Вильяновенсе»«Севилья» завершилась со счетом 0:0.

    Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес провел на поле весь матч. Ответная встреча состоится 5-го декабря.

    В другом матче дня «Альмерия» вырвала ничью в игре «Вильярреалом» – 3:3.

    Эти и другие результаты представлены ниже.

    Кубок Испании. 1/16 финала. Первые матчи

    Вильяновенсе – Севилья – 0:0

    Спортинг Хихон – Эйбар – 2:0 (0:0)

    Сельта – Реал Сосьедад – 1:1 (0:0)

    Альмерия – Вильярреал – 3:3 (0:0)

    Кадис – Эспаньол – 2:1 (1:1)

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир

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    01.11.2018 22:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 ноября 2018, 05:57

      Подлодка чудит, не смогли удержать счёт 3-1, в концовке за 5 мин 2 мяча пропустили.
      Севилья и Эспаньол ещё веселее выступили. Но впереди ответные матчи, так что фавориты должны взять своё. Для Испании не слишком типичны вылеты фаворитов, как это бывает, например, в Кубках Англии.

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      Рейтинг: +230

      whitecoal 2 ноября 2018, 00:30

      Бараны! Так Вильяреал выиграл или сыграл в ничью? Опять тупит Бомбардир

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