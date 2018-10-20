Главные новости дня. «Реал» проиграл и установил антирекорд, «Челси» и «МЮ» забили четыре гола на двоих

Реал - клуб рекордсмен.
Кокорин и Мамаев стали богаче на 10,5 миллиона, находясь в СИЗО.
Если Кокорина и Мамаева оправдают, то разрыв контрактов с клубами будет невозможен.
«Спартак» пополнится двумя игроками «Чертаново».
Бельгия и Голландия подумывают о создании объединенного чемпионата.
За три матча субботы в РПЛ забито всего два гола.
«МЮ» и «Челси» отметились четырьмя мячами на двоих.
У Моуринью произошел конфликт с помощником Сарри.
«Реал» проиграл «Леванте» и установил громкий клубный антирекорд.
«Манчестер Сити» забил пять голов «Бернли», а «ПСЖ» – «Амьену»
Роналду забил 400-й гол в топ-5 лигах, но «Ювентус» не выиграл у «Дженоа».