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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Челси», Марсьяль оформил дубль

    Состоялся матч девятого тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы забили первыми, но сохранить преимущество не сумели. В итоге команды поделили очки, причем столичные спаслись в компенсированное время.

    Дублем в составе «Юнайтед» отметился форвард Антони Марсьяль. Гости остались в таблице восьмыми.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    Челси – Манчестер Юнайтед – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Рюдигер, 21; 1:1 – Марсьяль, 55; 1:2 – Марсьяль, 73; 2:2 – Баркли, 90+6.

    «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 69), Виллиан (Педро, 73), Азар, Мората (Жиру, 79).

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделeф, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Рашфорд (Санчес, 85), Мата (Эррера, 75), Марсьяль (Перейра, 84), Лукаку.

    Предупреждения: Рюдигер, 30; Азар, 34 – Матич, 13; Янг, 27; Мата, 67; Санчес, 90+4.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2018 16:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 20 октября 2018, 20:35

      И соглашусь с заголовком что МЮ упустил победу,по тому что МЮ вел и не соглашусь,по тому что,Челси сам мог выграть три ноль...ну а в целом игра не плохая получилась.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 18:05

      Команды показали самоотверженный футбол.

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 20 октября 2018, 17:03

      Судья перевернул игру, сначала не дав пенку на Азаре когда после удара по воротам Янг в него намеренно въехал, затем засчитав гол Мю хотя там Рэшфорд сыграл рукой. Радует что Челси нашел силы сравнять...

      2
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      Рейтинг: +883

      talgatnurzhanov2006 20 октября 2018, 16:54

      Матч шикарный!!!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 октября 2018, 16:54

      Такие матчи не могут оставить равнодушными любителей футбола. Скорость, индивидуальные и командные действия, борьба за каждый мяч и играют до конца на результат. Есть кем и чем любоваться в АПЛ.

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 20 октября 2018, 17:03

      Не увидел ,не красивых передач и комбинаций,не красивого дриблинга.

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 20 октября 2018, 17:08

      С дриблингом в АПЛ не так шикарно как в Испании и Италии, но тоже есть кому накрутить на скорости не одного клиента. Здесь играют плотно жёстко, не дают поднять голову, поэтому много борьбы, столкновений. Этот матч таким и выдался, но был накал, бескомпромиссная игра, никто "тачку не возил" по полю и матч держал всех в напряжении до самого свитка арбитра.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 20 октября 2018, 17:13

      Поэтому амеры говорят ,что соккер по увлекательности соперничает с процессом высыхания краски на заборе.Таким матчем может наслаждаться только тот,кто тащится от силовых единоборств и борьбы за каждый метр поля.

      -1
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      Рейтинг: +407

      orlovcar > александр п 20 октября 2018, 17:18

      видать не смотрел, а так в твоей фразе я вижу лишь одну безграмотность))

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > orlovcar 20 октября 2018, 17:30

      Смотрел начало и смотрел конец,зрелище на большого любителя.

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 20 октября 2018, 16:38

      Матч оправдал ожидания.в первом тайме мало что получалось у МЮ,во втором—у его соперника.ну,и концовка матча—в лучших традициях жанра..

      3
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      Рейтинг: +110

      Baich 20 октября 2018, 16:35

      Отличный матч. Спасибо командам.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Baich 20 октября 2018, 16:54

      А что в нём отличного ? Много борьбы и всё.

      -1
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 20 октября 2018, 16:31

      Мне понравился стычка между тренерами,вроде взрослые люди,поступает как всегда

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      Рейтинг: +3609

      александр п > САНЁК17 20 октября 2018, 16:56

      Если бы у него рядом был бы стул ,и дело происходило в Кофемании,сидел бы сейчас в Бутырке.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 20 октября 2018, 16:28

      будет маленький скандальчик из=за добавленного времени

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