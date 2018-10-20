АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Челси», Марсьяль оформил дубль

Состоялся матч девятого тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы забили первыми, но сохранить преимущество не сумели. В итоге команды поделили очки, причем столичные спаслись в компенсированное время.

Дублем в составе «Юнайтед» отметился форвард Антони Марсьяль. Гости остались в таблице восьмыми.

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Челси – Манчестер Юнайтед – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рюдигер, 21; 1:1 – Марсьяль, 55; 1:2 – Марсьяль, 73; 2:2 – Баркли, 90+6.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 69), Виллиан (Педро, 73), Азар, Мората (Жиру, 79).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделeф, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Рашфорд (Санчес, 85), Мата (Эррера, 75), Марсьяль (Перейра, 84), Лукаку.

Предупреждения: Рюдигер, 30; Азар, 34 – Матич, 13; Янг, 27; Мата, 67; Санчес, 90+4.

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