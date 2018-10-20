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    АПЛ. «Манчестер Сити» забил пять голов «Бернли», «Тоттенхэм» победил «Вест Хэм»

    Состоялись некоторые матчи девятого тура АПЛ. «Манчестер Сити» забил пять безответных голов «Бернли» и укрепил лидерство в таблице.

    В лондонским дерби сошлись «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Победу гостям принес гол полузащитника Эрика Ламелы.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ламела, 44.

    Борнмут – Саутгемптон – 0:0

    Вулверхэмптон – Уотфорд – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Капу, 20; 0:2 – Перейра, 21.

    Кардифф – Фулхэм – 4:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Шюррле, 11; 1:1 – Мерфи, 15; 2:1 – Рид, 20; 2:2 – Сессеньон, 34; 3:2 – Патерсон, 65; 4:2 – Харрис, 88.

    Манчестер Сити – Бернли – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Агуэро, 17; 2:0 – Силва, 54; 3:0 – Фернандиньо, 56; 4:0 – Марез, 83; 5:0 – Сане, 90.

    Ньюкасл – Брайтон – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Каял, 29.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2018 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 21 октября 2018, 09:25

      Дежурные победы

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 20 октября 2018, 19:56

      Всё по-делу.

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 20 октября 2018, 19:03

      в лондонском дерби много борьбы и абсолютный минимум голевых моментов."шпоры" без двоих своих лидеров предстают совсем другой командой,конечно..Ярмоленко-скорейшего выздоровления!

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