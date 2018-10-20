АПЛ. «Манчестер Сити» забил пять голов «Бернли», «Тоттенхэм» победил «Вест Хэм»

Дежурные победы
Состоялись некоторые матчи девятого тура АПЛ. «Манчестер Сити» забил пять безответных голов «Бернли» и укрепил лидерство в таблице.
В лондонским дерби сошлись «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Победу гостям принес гол полузащитника Эрика Ламелы.
Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур
Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Ламела, 44.
Вулверхэмптон – Уотфорд – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Капу, 20; 0:2 – Перейра, 21.
Голы: 0:1 – Шюррле, 11; 1:1 – Мерфи, 15; 2:1 – Рид, 20; 2:2 – Сессеньон, 34; 3:2 – Патерсон, 65; 4:2 – Харрис, 88.
Манчестер Сити – Бернли – 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Агуэро, 17; 2:0 – Силва, 54; 3:0 – Фернандиньо, 56; 4:0 – Марез, 83; 5:0 – Сане, 90.
Гол: 0:1 – Каял, 29.