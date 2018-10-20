Моуринью и помощник Сарри устроили стычку во время матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед»

Во время матча девятого тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (2:2) завязалась потасовка между тренерами команд. Ее удалось разнять службе безопасности.

Лондонцы сравняли счет в компенсированное время второго тайма, и ассистент главного тренера хозяев отпраздновал гол возле скамейки гостей. После этого менеджер «Юнайтед» Жозе Моуринью сорвался со своего места.

Позже тренер «Челси» извинился за провокацию.