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    Какой вы футболист?

    Моуринью и помощник Сарри устроили стычку во время матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед»

    Во время матча девятого тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (2:2) завязалась потасовка между тренерами команд. Ее удалось разнять службе безопасности.

    Лондонцы сравняли счет в компенсированное время второго тайма, и ассистент главного тренера хозяев отпраздновал гол возле скамейки гостей. После этого менеджер «Юнайтед» Жозе Моуринью сорвался со своего места.

    Позже тренер «Челси» извинился за провокацию.

    Источник: Твиттер ESPN

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    20.10.2018 17:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 октября 2018, 19:05

      Хорошо хоть кресла на стадионе прикручены к полу.)))

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 октября 2018, 17:51

      Португальцы в Англии. Как всё церемонно происходит. Галстуки, пиджаки, словопрения. Эх, они не видели русский тандем КокМа. Шапочки, кросовки, стулья, сломаные носы.

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