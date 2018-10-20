Моуринью и помощник Сарри устроили стычку во время матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед»

Хорошо хоть кресла на стадионе прикручены к полу.)))
Во время матча девятого тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (2:2) завязалась потасовка между тренерами команд. Ее удалось разнять службе безопасности.
Лондонцы сравняли счет в компенсированное время второго тайма, и ассистент главного тренера хозяев отпраздновал гол возле скамейки гостей. После этого менеджер «Юнайтед» Жозе Моуринью сорвался со своего места.
Позже тренер «Челси» извинился за провокацию.
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— ESPN FC (@ESPNFC) 20 октября 2018 г.