Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бельгия и Голландия могут создать объединенный чемпионат

    Как сообщает iNews, Голландия и Бельгия планируют создать объединенный чемпионат. Целью такого объединения руководители лиг считают попадание в топ-5 европейских чемпионатов.

    В случае создание единой лиги у чемпионата может появиться второй дивизион, куда попадут клубы из Люксембурга.

    На данный момент бельгийский чемпионат занимает девятое место в рейтинге УЕФА, голландский – 11-е.

    Источник: iNews

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2018 12:23
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 20 октября 2018, 17:55

      Интересно, а какое место занимает российская Премьер-Лига? 50. Кто нибудь вообще в мире кроме стран бывшего СССР, знает, что у нас есть чемпионат?.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Болельщик Реал Мадрида 21 октября 2018, 13:31

      6-е

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 17:07

      Не хотелось бы что бы у нас была какая то ломка традиций. Хотя богатых клубов у нас становится меньше и в будущем нас ждет сокращение ,уменьшение ,урезание...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 20 октября 2018, 15:23

      Чемпионат Бенилюкса. Любопытно. Кстати, если посмотреть на выступление клубов из Люксембурга в ЛЕ, то они тоже не будут лишними в такой компании. К тому же получив реальные деньги от телеправ, смогут развиваться. Может кто-то из них вскоре будет крепким середняком в главной лиге.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 20 октября 2018, 14:43

      В топ 5 объединенному чемпионату попасть , думаю, не получится. А вот вместо нас с Португальцами 6-е место занять будет по силам.
      1 FC Barcelona 1,14 Млрд. €
      2 Манчестер Сити 1,09 Млрд. €
      3 Real Madrid 969,00 Млн €
      4 Ливерпуль 913,00 Млн €
      5 ФК Челси 891,75 Млн €
      6 Тоттенхэм Хотспур 837,50 Млн €
      7 Манчестер Юнайтед 835,00 Млн €
      8 Бавария Мюнхен 827,80 Млн €
      9 Пари Сен-Жермен 820,50 Млн €
      10 Атлетико Мадрид 807,00 Млн €
      11 Juventus FC 783,50 Млн €
      12 Арсенал 574,00 Млн €
      13 Inter Milan 555,10 Млн €
      14 SSC Napoli 515,50 Млн €
      ..................................................
      25 Ajax Amsterdam 301,45 Млн €
      ..................................................
      49 ПСВ Эйндховен 168,80 Млн €
      ..................................................
      56 Зенит С-Пб 152,35 Млн €
      ..................................................
      73 Спартак Москва 105,65 Млн €
      74 Ред Булл Зальцбург 103,40 Млн €
      ..................................................
      77 ********* Rotterdam 102,15 Млн €
      ..................................................
      79 ЦСКА Москва 101,50 Млн €
      ..................................................
      84 Club Brugge KV 92,80 Млн €
      ...................................................
      100 ФК Краснодар 75,40 Млн €

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 октября 2018, 13:27

      Вот и нам нужно хотя бы с Белорусским соединиться.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Fan Loko mik 20 октября 2018, 14:17

      Не надо нам ни с кем объединяться, у нас свой Чемпионат приличный. Во всех чемпионатах, что выше нас, есть клубы, где бюджет запредельный.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 20 октября 2018, 13:16

      Отличная идея

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 20 октября 2018, 13:11

      Матч Аякс - Андерлехт или Аякс - Брюгге будет интересен.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 октября 2018, 13:03

      Валерий Георгиевич Газзаев, что в бенилюкс уехал ?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      ParadoO 20 октября 2018, 12:49

      9 место и 11 место.... Если посчитать среднестатистическое значение, то это будет 10 место, вот Вам и объединение)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > ParadoO 20 октября 2018, 13:09

      к Генту Генку Андэрлехту Брюге прибавиться Аякс Псв Аз Фейенорд и у них будет сильная конкуренция в лиге, цена в телеправах вырастет от аудитории и зрелищности, в последствии и бюджет клубов вырастет и они смогут конкурировать сначала с турецкой и португальской, а потом и с украинской и нашей лигами.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3136

      m40 > кузнецов артем 20 октября 2018, 13:12

      Теоретически наверное так и рассчитывают местные тамошние организаторы УКРОПа, но не факт, что так оно и выйдет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 октября 2018, 12:47

      Помню, некие "руководители" планировали объединить чемпионаты России и Украины. Закончились эти планы - хуже не придумаешь.
      У меня был коллега бельгиец - так вот я обратил внимание, что к голланндцам они относятся как русские к украинцам.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Grey33 20 октября 2018, 12:54

      А что, Русские к Украинцам плохо относятся?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Grey33 20 октября 2018, 13:00

      Да это один народ ,только разная религия,как у сербов и хорватов.А украинцы те же русские,придумали их австрийцы ,что бы расколоть русский народ,затем идею подхватили евреи-большевики,с той же целью.Идея создать объединённый чемпионат была отличной,но вмешался госдеп и организовал майдан ,затем госпереворот .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Владислав Vlad 20 октября 2018, 13:15

      Я не говорю, что плохо. Подтрунивают постоянно. А когда на Евро-08 Россия их уделала, Кристиан радовался не меньше меня.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Grey33 20 октября 2018, 13:21

      Ну, подтрунивают у нас и Горные Марийцы Луговых Марийцев.
      Ничего плохого в этом нет.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 20 октября 2018, 13:25

      Согласен с тобой.
      Нам столько лет говорили, что Белорусы, Украинцы и Русские - это братские народы. Но в действительности - это ОДИН народ.
      Вначале братские народы, потом дружественные, а потом и до враждебных дойдём.
      Всё, как в религии - Дети Богов, Внуки Богов, Рабы Божьи.
      Вера у нас всегда была одна и кровь одна. И началось не с Австрийцев и большевиков, а за многие столетия раньше. Но это уже отдельная история. :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 20 октября 2018, 14:25

      Конкретно украину придумали австрийцы в первую мировую.До этого они назывались малоросы и говорили на русском языке.То что теперь называют украинским языком сельский диалект девятнадцатого века одной из волостей Волынской губернии.Тогда такие диалекты были почти в каждой волости свои по всей России.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11