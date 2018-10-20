Бельгия и Голландия могут создать объединенный чемпионат

Как сообщает iNews, Голландия и Бельгия планируют создать объединенный чемпионат. Целью такого объединения руководители лиг считают попадание в топ-5 европейских чемпионатов.

В случае создание единой лиги у чемпионата может появиться второй дивизион, куда попадут клубы из Люксембурга.

На данный момент бельгийский чемпионат занимает девятое место в рейтинге УЕФА, голландский – 11-е.