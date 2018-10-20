Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин и Мамаев заработали 10,5 миллиона за время пребывания в СИЗО

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заработали с момента заключения под стражу более 10,5 миллиона рублей.

    Ежегодная зарплата Кокорина по контракту без учета бонусов и штрафов составляет 252 миллиона рублей, а Мамаева – 180 миллионов рублей (исходя из курса 75 рублей за один евро).

    В связи с тем, что клубы после заключения футболистов под стражу не сообщали о применении дисциплинарных санкций по отношению к ним, по итогам девяти дней пребывания в заключении они в сумме заработали 10,54 миллиона рублей.

    Кокорины и Мамаев стали участниками двух потасовок в Москве 8 октября. Они были арестованы до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2018 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии55
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 октября 2018, 04:36

      ну это пока цветочки -Мамаеву если он в течение месяца не появится в команде придется платить неустойку в размере 2 125 000 000 рублей ни какая зарплата не покроет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 20 октября 2018, 20:09

      Во как! Дикая реальность.........Ну, есть желающие их пожалеть!? Пожалейте лучше себя.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      Vratarь 20 октября 2018, 19:45

      Солдат спит - служба идёт!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +835

      АКМ-74У 20 октября 2018, 18:58

      Термин "заработали" в данном случае не уместен.
      Но, богатые тоже иногда плачут.
      А кстати, пытаюсь вспомнить, но не вспоминается, а Коко с Мамошей помогли кому-нибудь, детям-сиротам, домам престарелых, футбольное поле построили где-нибудь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3862

      minaev23 20 октября 2018, 18:14

      Заработная плата 252 миллиона рублей!!!!!!!! Ну не как я не могу понять ЗА ЧТО и за какие заслуги????????? Роналду,Месси - это понятно им есть за что платить но этим то за что????? Реал с Барсой неоднократные победители Лиги Чемпионов ! Зенит и Краснодар наверное Будущие обладатели этого кубка !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 16:21

      Так жить можно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 октября 2018, 15:05

      Это какой-то бред............................

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +934

      Krics 20 октября 2018, 14:48

      Как в рекламе из 90-х :"Мы сидим , а денюшки - идут!".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 октября 2018, 13:35

      за не выход на работу - это увольнение. Плюс штраф от клубов за ухудшение репутации на много больше будет этой суммы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 20 октября 2018, 13:16

      Солдат спит, а время идёт.
      Лепота.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11