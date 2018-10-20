Кокорин и Мамаев заработали 10,5 миллиона за время пребывания в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заработали с момента заключения под стражу более 10,5 миллиона рублей.

Ежегодная зарплата Кокорина по контракту без учета бонусов и штрафов составляет 252 миллиона рублей, а Мамаева – 180 миллионов рублей (исходя из курса 75 рублей за один евро).

В связи с тем, что клубы после заключения футболистов под стражу не сообщали о применении дисциплинарных санкций по отношению к ним, по итогам девяти дней пребывания в заключении они в сумме заработали 10,54 миллиона рублей.

Кокорины и Мамаев стали участниками двух потасовок в Москве 8 октября. Они были арестованы до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».