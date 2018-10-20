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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зенит» и «Краснодар» не смогут разорвать контракты с Кокориным и Мамаевым, если футболистов оправдают

    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что «Зенит» и «Краснодар» не смогут разорвать контракты с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым, если игроков оправдает суд.

    «В том случае, если вина Кокорина и Мамаева будет доказана, клубы получат возможность расторгнуть с ними контракты. Но там нужно будет изучать детали этих соглашений.

    Если же футболисты будут оправданы, юридических оснований для расторжения контрактов не будет. Время, проведенное в СИЗО, тут не будет учитываться. Ведь там игроки находятся вынужденно, ожидая результатов следствия», – сказал Зотов.

    Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря. Игрокам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Sport24

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    20.10.2018 13:30
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 20 октября 2018, 18:54

      Клубы не смогут, сокарменики помогут, очко разорвать надо)

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > BlackMurder 20 октября 2018, 20:50

      Мечтайте! Никакой сокамерник не посмеет к ним даже подойти. Но и оправдания не будет. Дадут по полгода, зачтут отсидку в СИЗО день за три и освободят в зал суда. После приговора разрыв контрактов будет неизбежен - двухмесячный прогул как-никак.

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      Рейтинг: +718

      ДВС 20 октября 2018, 17:59

      Пожизненно не дадут и даже не расстреляют. Но если и выпустят к рождеству, то судимости точно прицепят в догонку. Только Зенит будет ждать Коку, как Торпедо ждало Стрельцова, а Мамаева примет Ахмат.

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > ДВС 20 октября 2018, 20:51

      Не будет Зенит ждать Коку. Даже Семаку это уже надоело.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Вомбат 20 октября 2018, 20:57

      Факты тебе противоречат.

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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 20 октября 2018, 17:41

      А их не оправдают, они преступники.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > anatolich72 20 октября 2018, 17:53

      Для понимания, это не игра слов. Они правонарушители, подозреваемые по тем статьям, которые им инкриминируют. Преступниками они будут по обвинительному приговору суда вступившего в законную силу. Можно совершить преступление и не быть преступником. Суд оправдает, признав действия правомерными в пределах необходимой обороны, например. Или на стадии предварительного следствия, следователь откажет в возбуждении уголовного дела.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Виталий Орехов 20 октября 2018, 18:57

      Спасибо, но я с этим знаком и усвоил больше 40 лет назад и мне заглядывать в УПК или в википедию незачем. Правовой ликбез не для меня...

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Виталий Орехов 20 октября 2018, 19:33

      Спасибо, Виталий, но я разбираюсь не только в футболе. Был такой редкий диагноз "спортивный эрудит всесоюзного значения." ))) Также у меня не мало по жизни было профессий, где я был профи своего дела. Где разбираюсь, то разбираюсь. А там где митрофанушка, то задаю вопросы и слушаю тех кто в этом дока.

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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 > Рубик Докоян 21 октября 2018, 11:06

      КРИК души.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > anatolich72 21 октября 2018, 11:09

      Понятно, тут ничего удивительного и простительного для обывателя. Я когда работал такое слышал от людей не с одним юридическим дипломом, это уже намного хуже.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 20 октября 2018, 16:56

      Да уже завтра могут разрывать контракты, потому что игроки по неуважительной с точки зрения контракта причине пропустят игры своих клубов... Зотов - умалишенный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      gennadiy 20 октября 2018, 16:25

      Нормально,избитые этими от морозками ещё и виноватыми окажуться.А как же видио...?

      1
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 20 октября 2018, 16:17

      В России по стране дюжина драк на дню, сотня в в месяц, придётся строить экстра тюрьмы

      2
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      Рейтинг: +835

      АКМ-74У > Горкин Блеванов 20 октября 2018, 19:13

      И что, эти сотни получают десятки миллионов, сидя в СИЗО?

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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 20 октября 2018, 16:13

      Надеюсь ребят оправдают

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > Ловкий Бубен 20 октября 2018, 20:52

      На них такая доказательная база, что сие просто невозможно. Впрочем, надейтесь.

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      Рейтинг: +966

      Mr Green 20 октября 2018, 16:07

      вряд ли их оправдают, сделают показательный суд на них. думаю годика по полтора получит каждый.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 20 октября 2018, 15:52

      достали писать про этих клоунов

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      Рейтинг: +772

      FCTB > серега кашин 20 октября 2018, 19:10

      Реально з**б*л* уже. Про них новостей больше чем про футбольные клубы.

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 октября 2018, 15:08

      А , что, на этом сайте больше нет о чём писать ?

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