«Зенит» и «Краснодар» не смогут разорвать контракты с Кокориным и Мамаевым, если футболистов оправдают

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что «Зенит» и «Краснодар» не смогут разорвать контракты с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым, если игроков оправдает суд.

«В том случае, если вина Кокорина и Мамаева будет доказана, клубы получат возможность расторгнуть с ними контракты. Но там нужно будет изучать детали этих соглашений.

Если же футболисты будут оправданы, юридических оснований для расторжения контрактов не будет. Время, проведенное в СИЗО, тут не будет учитываться. Ведь там игроки находятся вынужденно, ожидая результатов следствия», – сказал Зотов.

Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря. Игрокам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».