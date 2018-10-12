Мамаеву принесли первую передачку в Бутырку

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву принесли первую передачку в Бутырский следственный изолятор.

В понедельник, 8 октября, Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и в компании еще двух человек сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Вчера Тверской суд Москвы арестовал всех троих на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство».

«Павел Мамаев уже получил первую передачку. Все трое в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО Бутырка. На условия содержания не жалуются.

Александр Кокорин переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет», – сказал Мельников.

Их арестовали. И это не конец