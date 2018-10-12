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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мамаеву принесли первую передачку в Бутырку

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву принесли первую передачку в Бутырский следственный изолятор.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и в компании еще двух человек сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Вчера Тверской суд Москвы арестовал всех троих на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство».

    «Павел Мамаев уже получил первую передачку. Все трое в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО Бутырка. На условия содержания не жалуются.

    Александр Кокорин переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет», – сказал Мельников.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «Интерфакс»

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    12.10.2018 16:58
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +162

      кастрюлька 12 октября 2018, 23:27

      предачка ввиде кокса и шлюх?

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      Рейтинг: +5518

      _Marqella_ > кастрюлька 13 октября 2018, 01:44

      юморишь???как то не очень)))

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > _Marqella_ 13 октября 2018, 02:35

      А что ты за этих клоунов переживаешь?Никак родня?

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      Рейтинг: +5518

      _Marqella_ > mutabor0992 13 октября 2018, 14:21

      А мне нравится быть против всех ))) меня это возбуждает)))

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > _Marqella_ 13 октября 2018, 14:32

      Какая то неадекватная позиция...Как говорила моя бабушка:"что дурно,то и хорошо."

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      Рейтинг: +399

      guron88 12 октября 2018, 21:51

      В обществе, судя по всему, назрела такая тенденция: Желание наказать, и наказать покруче, кого-нибудь из очень богатых и желательно известных россиян. И тут - оПа ! Двое из ларца! Не тот временной момент выбрали ребятишки...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > guron88 12 октября 2018, 22:22

      Это во всех обществах.У немцев есть поговорка,настоящая радость,это радость при бедах людей ,которым завидуешь.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2018, 21:26

      Принесли и что? Там и так бутырские служки за обедом для них в ближний ресторан бегают.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 12 октября 2018, 21:09

      Кого из них первого отшпилят? Или деньги решат все

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 12 октября 2018, 20:59

      Я вообще не понимаю, почему обычный народ за избиение сажают сразу, а с этими сюсюкаются, у нас закон все же продажный, как и полиция, и судьи, и тд.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > BlackMurder 12 октября 2018, 22:26

      Если бы у нас за избиение сажали всех кто это заслужил,никаких тюрем не хватило бы .имхо поэтому у нас побои декриминализированы.

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      Рейтинг: +2087

      upiter622 12 октября 2018, 20:48

      Надеюсь не шампанское из Монако!!?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > upiter622 12 октября 2018, 21:27

      Почему бы нет?

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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 12 октября 2018, 20:44

      Когда уже к новостному футболу вернёмся?Не надоело ли этих ублюдков уже вторую неделю смаковать?

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 12 октября 2018, 20:39

      А косячок пыхнуть пропхнули. Или пошла житуха в сухомятку.

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 октября 2018, 20:08

      Как уже всё это ДОСТАЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Выплатят они штраф, дадут им "условно" и отправят в первый дивизион, через год в Китай или ещё куда-нибудь... (Футболисты-то они хорошие).

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      Рейтинг: +5663

      afw13 12 октября 2018, 19:56

      дырявые ложки передали, или в камере казенные выдали?)

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