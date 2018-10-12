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Мамаеву принесли первую передачку в Бутырку

12 октября 2018, 16:58
56

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву принесли первую передачку в Бутырский следственный изолятор.

В понедельник, 8 октября, Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и в компании еще двух человек сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Вчера Тверской суд Москвы арестовал всех троих на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство».

«Павел Мамаев уже получил первую передачку. Все трое в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО Бутырка. На условия содержания не жалуются.

Александр Кокорин переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет», – сказал Мельников.

Их арестовали. И это не конец

Источник: «Интерфакс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (56)
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kvm
1539352833
вазелин?
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андрей андреев
1539353121
Ну наконец то новости с тюрьмы.А то я заждался.Весь день переживал,как они там,что с ними,хорошо ли спали....
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fanchik
1539354006
Ну вот" понеслось", следующая новость Мамаев два раза сходил в туалет и" отгрузил" первую передачку и ждет вторую передачу
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Санёк 17
1539354510
А что там на первую?а на вторую что?Раз начали про предачку будьте любезны, расскажите что он есть будет?
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anatolich72
1539354713
ИКРА черная, икра красная и икра заморская ,сами знаете какая.
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slavа0508
1539355383
Ну хватит уже.бомбардир....а то сейчас начнёте Мамаев первый раз на прогулке...Мамаев принял душ и поменял бельё....закройте уже эту тему...у нас теперь другие герои....пиши как сыграл Зобнин и Головин за сборную...и прочее футбольные новости
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Полная Канистра
1539356497
кило соли 3 десятка яиц и кефир с батоном
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Мары
1539357233
Когда вторая передачка будет тоже сообщат ? Пусть информируют.
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zigbert
1539357966
Сигареты и грузинский чай.
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Tutmos
1539358089
Душистое мыло и килограмм вазелина.
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