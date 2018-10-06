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  • Роналду уверен, что за делом об изнасиловании Майорги стоит «Реал»

Роналду уверен, что за делом об изнасиловании Майорги стоит «Реал»

6 октября 2018, 12:08
28

Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду в кулуарах высказал точку зрения по поводу обвинений в изнасиловании. В преступлении португальца обвиняет американка Кэтрин Майорга.

Спортсмен полагает, что за организацией обвинения стоит мадридский «Реал» – бывший клуб игрока. В частности, Роналду видит причиной плохие отношения с президентом сливочных Флорентино Пересом.

Португалец покинул «Реал» летом за более чем 100 миллионов евро.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

Источник: Football Italia
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Реал Роналду Криштиану
Комментарии (28)
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AZ
1538817270
реал ревнует
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Grey33
1538818383
Как можно обвинять клуб, в котором провёл лучшие годы карьеры. На такое способен только 3,14. 2. 1.
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Project Бабангида
1538819122
не вижу слов роналду. кто то полагает, что так полагает роналду
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Полная Канистра
1538819758
обращайся к нам у нас самый гуманный суд в мире !!!!!! примеры Сердюков и Васильева давно уже на свободе и без конф.
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84aivengo
1538820658
Зидан не зря ноги сделал..
Ответить
mihail200606
1538822214
Зачем Пересу это нужно. На истерику у Кристины похоже..
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Вомбат
1538822865
Кто за этим стоит, я не знаю, но душещипательная история эскортницы об ее изнасиловании футболистом - явная ложь, рассчитанная в основном на то, чтобы потрепать нервы Роналду и по возможности выбить его из колеи как футболиста. Если бы документ о неразглашении изнасилования, датированный 2010 годом, и документы о выплате 375 тыс евро траншами в течение 3 лет существовали бы не только в воображении нанятого кем-то писателя, их копии давно уже гуляли бы по всем СМИ. Их нет, а значит и все остальное - голимое вранье.
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Горький565
1538829846
Сама ноги раздвинула, а сейчас пиарится....
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Санёк 17
1538832697
Зубастика ноги поломали,не давали играть,а этого лепить насилование, возможно его тоже хотят что бы он поднятиями руками ушел из футбола,он же богатый, звезда,в общем это рук слабых звена
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zigbert
1538845854
За этим делом кто то стоит ,это точно.
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