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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Роналду уверен, что за делом об изнасиловании Майорги стоит «Реал»

    Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду в кулуарах высказал точку зрения по поводу обвинений в изнасиловании. В преступлении португальца обвиняет американка Кэтрин Майорга.

    Спортсмен полагает, что за организацией обвинения стоит мадридский «Реал» – бывший клуб игрока. В частности, Роналду видит причиной плохие отношения с президентом сливочных Флорентино Пересом.

    Португалец покинул «Реал» летом за более чем 100 миллионов евро.

    Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

    Источник: Football Italia

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    06.10.2018 12:08
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 20:10

      За этим делом кто то стоит ,это точно.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 6 октября 2018, 19:53

      Зачем это реалу не понимаю.. Перес простить типа не может..?

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > DeStar 7 октября 2018, 06:11

      а что, как версия подходит, ага до этого молчала, а теперь вытащили, типо изнасилование 8-й летней давности, что за бред, может она еще вспомнит, что её в прошлой папа римский изнасиловал...)))

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 6 октября 2018, 16:31

      Зубастика ноги поломали,не давали играть,а этого лепить насилование, возможно его тоже хотят что бы он поднятиями руками ушел из футбола,он же богатый, звезда,в общем это рук слабых звена

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      Рейтинг: +209

      Горький565 6 октября 2018, 15:44

      Сама ноги раздвинула, а сейчас пиарится....

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 6 октября 2018, 15:07

      А может кто-то из итальянского клуба? Вон, акции Юве уже упали)

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      Рейтинг: +10

      k_p 6 октября 2018, 13:51

      «Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня. Изнасилование является отвратительным преступлением, которое противоречит всему, во что я верю. Я твёрдо намерен очистить своё имя. Отказываюсь предоставлять СМИ зрелищные поводы, а также потакать людям, которые стремятся получить популярность за мой счёт. Чистая совесть позволит мне спокойно ожидать результатов расследования», — написал Роналду на странице в «Твиттере».

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 6 октября 2018, 13:47

      Кто за этим стоит, я не знаю, но душещипательная история эскортницы об ее изнасиловании футболистом - явная ложь, рассчитанная в основном на то, чтобы потрепать нервы Роналду и по возможности выбить его из колеи как футболиста. Если бы документ о неразглашении изнасилования, датированный 2010 годом, и документы о выплате 375 тыс евро траншами в течение 3 лет существовали бы не только в воображении нанятого кем-то писателя, их копии давно уже гуляли бы по всем СМИ. Их нет, а значит и все остальное - голимое вранье.

      4
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 6 октября 2018, 13:36

      Зачем Пересу это нужно. На истерику у Кристины похоже..

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 6 октября 2018, 13:28

      Нет 100% русские

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 октября 2018, 13:10

      Зидан не зря ноги сделал..

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