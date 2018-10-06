Роналду уверен, что за делом об изнасиловании Майорги стоит «Реал»

Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду в кулуарах высказал точку зрения по поводу обвинений в изнасиловании. В преступлении португальца обвиняет американка Кэтрин Майорга.

Спортсмен полагает, что за организацией обвинения стоит мадридский «Реал» – бывший клуб игрока. В частности, Роналду видит причиной плохие отношения с президентом сливочных Флорентино Пересом.

Португалец покинул «Реал» летом за более чем 100 миллионов евро.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно