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    «Барселона» хочет купить Кулибали у «Наполи»

    «Барселона» интересуется защитником «Наполи» Калиду Кулибали.

    Международный скаут каталонцев Ариедо Брайда присутствовал на матче второго тура Лиги чемпионов, в котором неаполитанцы победили «Ливерпуль» (1:0). По информации СМИ, основной его целью было увидеть сенегальца в действии.

    При этом камнем преткновения может стать запрашиваемая цена неаполитанцев, президент которых Аурелио Де Лаурентис отказывается рассматривать любое предложение по Кулибали менее 65 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    05.10.2018 15:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 октября 2018, 18:35

      Не надо его брать цена завышена в два раза

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