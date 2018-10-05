«Барселона» хочет купить Кулибали у «Наполи»

«Барселона» интересуется защитником «Наполи» Калиду Кулибали.

Международный скаут каталонцев Ариедо Брайда присутствовал на матче второго тура Лиги чемпионов, в котором неаполитанцы победили «Ливерпуль» (1:0). По информации СМИ, основной его целью было увидеть сенегальца в действии.

При этом камнем преткновения может стать запрашиваемая цена неаполитанцев, президент которых Аурелио Де Лаурентис отказывается рассматривать любое предложение по Кулибали менее 65 миллионов евро.