Боккетти: «Как можно давать такой пенальти?»

Не совсем уверенно провели концовку матча ,начали пожарить и выбивать мяч куда попало.
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти считает, что главный арбитр матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» Даниэль Зиберт не должен был назначать пенальти на шестой компенсированной минуте.
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.
– Нам было тяжело, потому что мы играли девяносто пять минут. Моменты у нас были, мы старались, бились, боролись, но не повезло.
– Расстроены?
– Конечно. Потому что играл девяносто пять минут, а не девяносто четыре.
– Пенальти был в конце матча?
– Не видел, но как можно давать такой пенальти?
– Леонид Федун сказал, что это была лучшая игра «Спартака» по качеству?
– Конечно. Были моменты, и все играли хорошо. Отдали силы. Когда есть такая самоотдача и мы продолжим ее демонстрировать, то все будет хорошо.
«Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл