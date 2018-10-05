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Боккетти: «Как можно давать такой пенальти?»

5 октября 2018, 07:54
12

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти считает, что главный арбитр матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» Даниэль Зиберт не должен был назначать пенальти на шестой компенсированной минуте.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

– Нам было тяжело, потому что мы играли девяносто пять минут. Моменты у нас были, мы старались, бились, боролись, но не повезло.

– Расстроены?

– Конечно. Потому что играл девяносто пять минут, а не девяносто четыре.

– Пенальти был в конце матча?

– Не видел, но как можно давать такой пенальти?

– Леонид Федун сказал, что это была лучшая игра «Спартака» по качеству?

– Конечно. Были моменты, и все играли хорошо. Отдали силы. Когда есть такая самоотдача и мы продолжим ее демонстрировать, то все будет хорошо.

«Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак Вильярреал Боккетти Сальваторе Зиберт Даниэль
Комментарии (12)
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piligrim1986
1538715973
как можно тебе так играть?????? с цска не успел влашича накрыть - гол! с ростовом напорол в центре - гол! в этой игре - 1-й гол твой - обыграли пешком на одной ноге! пенальти - ты своего игрока потерял, а ташаев вынужден был фолить!
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AHTUNGBOL
1538716019
Примерно так же как Оливер в ворота Юве, скажите спасибо что никого не удалил, как Буффона..
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deimos88
1538718474
Из матча в матч косячит, стабильность признак мастерства)))) Никогда не думал что скажу такое, но уже жду когда выйдет Кутепов
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Krasnodar 123
1538721133
Забывают, что судит не лавочкин!
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Рубик Докоян
1538722866
С таким же успехом можно спросить как можно проводить так концовку матча и зарабатывать такой пенальти ? В еврокубках надо ориентироваться на другое судейство, а не на то, как судят в РПЛ. Кто бы у нас дал Акинфееву подряд две жёлтые карточки в течение минуты ?...
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Grey33
1538723387
Пенальти был, как и в первом тайме. Причём оба были дурацкие. Вопрос надо ставить иначе: "Как можно терять концентрацию на последних секундах и привозить такие пенальти".
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zabvo9406
1538725352
Пеналь железобетонный!!! Я даже сначала подумал что судья лоханулся и не дал, потом все стало на свои места!!! Научите Ташаева не делать такой херни в доб. время
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prezent2017
1538732673
В Рашке не ставят, потому что судей заклюют. А немцу что? Дернул за руку при пробитии в ворота, получай по-полной. Привыкать надо. Для Европы вы провинция, а не столица.
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Мары
1538748610
У немецких арбитров это уже не первый раз.Если смотришь европейский футбол, можешь в этом убедиться.Там и дополнительного времени может быть 11 минут.Играть надо до конца, а не ворон на вышке осветительной мачты считать.
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zigbert
1538815445
Не совсем уверенно провели концовку матча ,начали пожарить и выбивать мяч куда попало.
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