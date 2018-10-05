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    Какой вы футболист?

    Боккетти: «Как можно давать такой пенальти?»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти считает, что главный арбитр матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» Даниэль Зиберт не должен был назначать пенальти на шестой компенсированной минуте.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

    – Нам было тяжело, потому что мы играли девяносто пять минут. Моменты у нас были, мы старались, бились, боролись, но не повезло.

    – Расстроены?

    – Конечно. Потому что играл девяносто пять минут, а не девяносто четыре.

    – Пенальти был в конце матча?

    – Не видел, но как можно давать такой пенальти?

    – Леонид Федун сказал, что это была лучшая игра «Спартака» по качеству?

    – Конечно. Были моменты, и все играли хорошо. Отдали силы. Когда есть такая самоотдача и мы продолжим ее демонстрировать, то все будет хорошо.

    «Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2018 07:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 11:44

      Не совсем уверенно провели концовку матча ,начали пожарить и выбивать мяч куда попало.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 17:10

      У немецких арбитров это уже не первый раз.Если смотришь европейский футбол, можешь в этом убедиться.Там и дополнительного времени может быть 11 минут.Играть надо до конца, а не ворон на вышке осветительной мачты считать.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 12:44

      В Рашке не ставят, потому что судей заклюют. А немцу что? Дернул за руку при пробитии в ворота, получай по-полной. Привыкать надо. Для Европы вы провинция, а не столица.

      2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 5 октября 2018, 10:42

      Пеналь железобетонный!!! Я даже сначала подумал что судья лоханулся и не дал, потом все стало на свои места!!! Научите Ташаева не делать такой херни в доб. время

      4
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 октября 2018, 10:09

      Пенальти был, как и в первом тайме. Причём оба были дурацкие.
      Вопрос надо ставить иначе: "Как можно терять концентрацию на последних секундах и привозить такие пенальти".

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 10:01

      С таким же успехом можно спросить как можно проводить так концовку матча и зарабатывать такой пенальти ? В еврокубках надо ориентироваться на другое судейство, а не на то, как судят в РПЛ. Кто бы у нас дал Акинфееву подряд две жёлтые карточки в течение минуты ?...

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 5 октября 2018, 17:57

      Смотря где, с кем играли и кто судил бы... Но то что "Спартак", ЦСКА, " Зенит" от части "Локо" и домашние матчи " Ахмата" судят судьи с оглядкой уже давно не новость.

      2
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 5 октября 2018, 09:32

      Забывают, что судит не лавочкин!

      4
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      Рейтинг: +729

      deimos88 5 октября 2018, 08:47

      Из матча в матч косячит, стабильность признак мастерства)))) Никогда не думал что скажу такое, но уже жду когда выйдет Кутепов

      4
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 октября 2018, 08:06

      Примерно так же как Оливер в ворота Юве, скажите спасибо что никого не удалил, как Буффона..

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 октября 2018, 08:06

      как можно тебе так играть?????? с цска не успел влашича накрыть - гол! с ростовом напорол в центре - гол! в этой игре - 1-й гол твой - обыграли пешком на одной ноге! пенальти - ты своего игрока потерял, а ташаев вынужден был фолить!

      8
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > piligrim1986 5 октября 2018, 08:46

      Вот прямо тоже самое хотел написать! К Сальве вопросов гораздо больше, чем к арбитру. После травмы Жиго почти все голы забиты из зоны Сальвы

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