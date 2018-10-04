Тренер «Славии»: «Лунев несколько раз вытаскивал неберущиеся удары»

Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски подвел итог поражению от «Зенита» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Можно сказать, что мы показали готовность играть комплексно, о чем была речь вчера. Не получилось самое важное – концовка и голы. Мы были лучшей командой во втором тайме, это совершенно однозначно, но «Зенит» нанeс пару ударов по воротам. Одним из них стал гол, а это решает судьбу матча в таких ситуациях.

Я еще не видел гол на записи. Мы потеряли мяч в атаке и Кокорин очень удачно получил его. В атакующей стадии нам нельзя было терять мяч. По сути, это была наша единственная ошибка. Может быть, Дзюба сделал какое-то движение, которое привело к этому.

Сегодня было много острых ситуаций в матче: мы выходили два в один на ворота «Зенита», был момент, когда Паредес выбил мяч с ленточки ворот, удар в каркас. Ну и вратарь ваш, конечно, несколько раз вытаскивал неберущиеся удары.

Все шесть матчей в группе для нас ключевые, в том числе следующий матч с «Копенгагеном». Он будет важным для нас, но и сегодня мы могли взять три очка. Каждый матч для нас что-то решает, не только игра с датчанами.

Признаюсь, вчера мы хитрили, когда говорили, что сыграем, как ЦСКА в матче с «Реалом». Мы старались быть как можно более активными, и у нас сейчас странное ощущение. Наша хорошая игра не принесла нам ни единого очка, все потраченные усилия оказались напрасными», – приводит слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

Напомним, итоговая статистика по ударам в сторону ворот – 27:5 в пользу пражской команды.

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