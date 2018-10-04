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    Какой вы футболист?

    Тренер «Славии»: «Лунев несколько раз вытаскивал неберущиеся удары»

    Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски подвел итог поражению от «Зенита» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    «Можно сказать, что мы показали готовность играть комплексно, о чем была речь вчера. Не получилось самое важное – концовка и голы. Мы были лучшей командой во втором тайме, это совершенно однозначно, но «Зенит» нанeс пару ударов по воротам. Одним из них стал гол, а это решает судьбу матча в таких ситуациях.

    Я еще не видел гол на записи. Мы потеряли мяч в атаке и Кокорин очень удачно получил его. В атакующей стадии нам нельзя было терять мяч. По сути, это была наша единственная ошибка. Может быть, Дзюба сделал какое-то движение, которое привело к этому.

    Сегодня было много острых ситуаций в матче: мы выходили два в один на ворота «Зенита», был момент, когда Паредес выбил мяч с ленточки ворот, удар в каркас. Ну и вратарь ваш, конечно, несколько раз вытаскивал неберущиеся удары.

    Все шесть матчей в группе для нас ключевые, в том числе следующий матч с «Копенгагеном». Он будет важным для нас, но и сегодня мы могли взять три очка. Каждый матч для нас что-то решает, не только игра с датчанами.

    Признаюсь, вчера мы хитрили, когда говорили, что сыграем, как ЦСКА в матче с «Реалом». Мы старались быть как можно более активными, и у нас сейчас странное ощущение. Наша хорошая игра не принесла нам ни единого очка, все потраченные усилия оказались напрасными», – приводит слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    Напомним, итоговая статистика по ударам в сторону ворот – 27:5 в пользу пражской команды.

    «Зенит» могли уничтожить. Всех спасли Лунев и Кокорин

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 22:24
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 10:45

      Не берущихся ударов не бывает.

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      Рейтинг: +261

      salexeich 5 октября 2018, 00:25

      Уверен, что в сборной Лунев будет стоять против шведов и турок в Лиге наций.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 22:55

      Лунев хорош, но комбинация Передеса и Кокорина - лучше!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 22:49

      Хоть Андрей пока выручает, остальные провалились в очередную функциональную яму...

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 4 октября 2018, 22:59

      Посмотри как испанцы Краснодар и спам возят, а они не в яме, а на бугорке.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > prezent2017 4 октября 2018, 23:04

      Ты, что Славию с Севильей ставишь в один ряд ? Смотрю я этот матч по ноуту, а Спартак по телеку. У Спартака свои проблемы уже которую игру, как и в целом атмосфера в команде. Испанцы это не греки, а тем более не киприоты, отмельдонят и фамилию спрашивать не будут.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > prezent2017 5 октября 2018, 00:00

      Завтра за справкой в гастроном и ко мне вечером. ))) В следующий раз будешь писать кто кого возит по окончании матча. "Спартак" по дурости своих игроков победу упустил, бог с ними со штангами, но какие голы привезли себе. И не доиграть по уму в добавленное время... А быки во втором тайме Севилью затоптали. Окри забил гол похожий как забил Лодыгину при Луческу.

      4
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 4 октября 2018, 22:43

      Лунёв готовится стать первым номером сборной.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Grey33 4 октября 2018, 22:56

      Получше рекордсмена провального.

      0
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      Рейтинг: +2403

      baden69 4 октября 2018, 22:35

      Справедливости ради не Лунин, а Лунев!
      Андрей долго просыпался (неуверенность в 1 тайме), но во втором тайме не единожды выручил команду.

      0
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      Рейтинг: +23

      four_margaritas > baden69 4 октября 2018, 22:38

      Исправлено, спасибо!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > baden69 4 октября 2018, 22:57

      Слушай больше тупого комментатора. И в первом и во втором тайме Андрей был на высоте.

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 4 октября 2018, 22:32

      Самое интересное, что тренер Славии, фамилию вратаря не назвал, значит безграмотное чмо это редактор статьи..

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      Рейтинг: +23

      four_margaritas > AHTUNGBOL 4 октября 2018, 22:37

      Ошибка исправлена, но вас такой комментарий тоже не красит :)

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > four_margaritas 4 октября 2018, 23:20

      Слушай, а вас не красит то, что с меня 600 рейтинга списали просто так, это как понимать?

      0
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 4 октября 2018, 22:31

      Лунин конечно хорош, но Лунёв был лучшим )

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      Рейтинг: +23

      four_margaritas > Project Бабангида 4 октября 2018, 22:37

      Исправлено. Спасибо!

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      Рейтинг: +3136

      m40 4 октября 2018, 22:27

      Ну да, Лунев был лучшим игроком Зенита в матче

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