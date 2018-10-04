Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин открыл счет в матче со «Славией» после выхода на замену

    «Зенит» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы принимает «Славию».

    На 80-й минуте встречи нападающий Александр Кокорин забил первый гол во встрече с передачи Леандро Паредеса. Кокорин вышел на поле на 63-й минуте, сменив Себастьяна Дриусси.

    Гол стал для форварда первым в текущем сезоне еврокубков и вторым во всех турнирах. В сентябре игрок сборной России поразил ворота «Волгаря» в игре Кубка страны.

    За событиями на стадионе «Санкт-Петербург» можно следить здесь.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2018 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 10:37

      Кокорин сделал свое дело.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 5 октября 2018, 11:15

      Кокорин пусть идет другое сосет а не палец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 4 октября 2018, 23:19

      Саша вообще был хорош.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 4 октября 2018, 23:01

      С возвращением в игру, Кокорин. Лечись от всех своих недугов тщательнее.
      Удачи , ждём!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 22:34

      Игры нет, но хоть результат есть. Что будет в игре с " Краснодаром" уже звонок...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 октября 2018, 22:13

      Кокорин молодец -- вовремя забил !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 4 октября 2018, 22:01

      тяжелая игра. но молодцы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 октября 2018, 21:55

      Этот матч выиграли 2 человека: Лунев и Семак!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12418

      Вомбат 4 октября 2018, 21:53

      Победа но фоне игрового спада дорогого стоит. Так последний раз было при АВБ, потому что октябрьские матчи Зенита 2016 года против ирландской и израильской команды, которые тоже были на фоне спада складывались полегче. Потому что те соперники и Славия - небо и земля. А при Манчини октябрьский игровой спад Зенита пришелся на домашний матчи с Марибором (2:1, но это не считается потому что соперник был слабый) и гостевой с Русенборгом (1:1, причем Кокорин тогда сравнял на последней секунде). Одно из двух - или Семак тренер уровня АВБ или Зениту дико повезло.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Rabinovi_ch > Вомбат 4 октября 2018, 21:59

      АВБ далеко не хреновый тренер.
      У него в зените 63.36% побед было.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Rabinovi_ch 4 октября 2018, 22:30

      А у Луческу больше всех 71% и что из этого следует ?...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 4 октября 2018, 21:53

      С Возвращением, Ко-Ко.
      Очень вовремя.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11