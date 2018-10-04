Кокорин открыл счет в матче со «Славией» после выхода на замену

«Зенит» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы принимает «Славию».
На 80-й минуте встречи нападающий Александр Кокорин забил первый гол во встрече с передачи Леандро Паредеса. Кокорин вышел на поле на 63-й минуте, сменив Себастьяна Дриусси.
Гол стал для форварда первым в текущем сезоне еврокубков и вторым во всех турнирах. В сентябре игрок сборной России поразил ворота «Волгаря» в игре Кубка страны.
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Источник: «Матч ТВ»