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  • Кокорин открыл счет в матче со «Славией» после выхода на замену

Кокорин открыл счет в матче со «Славией» после выхода на замену

4 октября 2018, 21:39
15

«Зенит» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы принимает «Славию».

На 80-й минуте встречи нападающий Александр Кокорин забил первый гол во встрече с передачи Леандро Паредеса. Кокорин вышел на поле на 63-й минуте, сменив Себастьяна Дриусси.

Гол стал для форварда первым в текущем сезоне еврокубков и вторым во всех турнирах. В сентябре игрок сборной России поразил ворота «Волгаря» в игре Кубка страны.

За событиями на стадионе «Санкт-Петербург» можно следить здесь.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Зенит Славия Кокорин Александр
Комментарии (15)
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kvm5
1538678898
выздоровел
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prezent2017
1538678987
Это ЗЕНИТ!!! А не паровоз какой!
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APchelov
1538679075
Прям, плэй-офф, а не второй тур
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Grey33
1538679183
С Возвращением, Ко-Ко. Очень вовремя.
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Вомбат
1538679216
Победа но фоне игрового спада дорогого стоит. Так последний раз было при АВБ, потому что октябрьские матчи Зенита 2016 года против ирландской и израильской команды, которые тоже были на фоне спада складывались полегче. Потому что те соперники и Славия - небо и земля. А при Манчини октябрьский игровой спад Зенита пришелся на домашний матчи с Марибором (2:1, но это не считается потому что соперник был слабый) и гостевой с Русенборгом (1:1, причем Кокорин тогда сравнял на последней секунде). Одно из двух - или Семак тренер уровня АВБ или Зениту дико повезло.
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Serjoga
1538679332
Этот матч выиграли 2 человека: Лунев и Семак!
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Gek Dement
1538679676
тяжелая игра. но молодцы.
Ответить
Zenmaster
1538680436
Кокорин молодец -- вовремя забил !!!
Ответить
Рубик Докоян
1538681647
Игры нет, но хоть результат есть. Что будет в игре с " Краснодаром" уже звонок...
Ответить
zigbert
1538811458
Кокорин сделал свое дело.
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